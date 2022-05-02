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Лавров сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь». Российского посла вызвали в МИД Израиля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:35

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской Mediaset предположил, что у Адольфа Гитлера «тоже была еврейская кровь». Это был его ответ на вопрос о том, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи евреем, говорит о «несостоятельности» «денацификации» своей страны.

«Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты — как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят».
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал заявление Лаврова «непростительным и возмутительным» и указал на сказанную им «ужасную историческую ошибку». «Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — добавил он.

Кроме того, Лапид ждет извинений от Лаврова. Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван в израильский МИД на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений.

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