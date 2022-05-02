Лавров сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь». Российского посла вызвали в МИД Израиля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской Mediaset предположил, что у Адольфа Гитлера «тоже была еврейская кровь». Это был его ответ на вопрос о том, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи евреем, говорит о «несостоятельности» «денацификации» своей страны.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал заявление Лаврова «непростительным и возмутительным» и указал на сказанную им «ужасную историческую ошибку». «Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — добавил он.
Кроме того, Лапид ждет извинений от Лаврова. Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван в израильский МИД на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений.