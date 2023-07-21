Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью Вооруженных сил своей страны. Об этом он заявил на Аспеновском форуме по безопасности, передало РИА «Новости».
«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал украинский лидер.
Зеленский также отметил, что намерен полностью вернуть Крым, который был присоединен к России по итогам референдума в 2014 году, в состав Украины.
В ночь на 17 июля Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, атаковали беспилотники. В результате нападения погибла семейная пара, ехавшая на отдых с несовершеннолетней дочерью.
Следственный комитет России возбудил дело о теракте. По версии ведомства, атаку подготовили украинские спецслужбы. Ранее Минобороны Украины уже совершало нападение на Крымский мост осенью 2022 года.