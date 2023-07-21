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Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью ВС Украины

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:29

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью Вооруженных сил своей страны. Об этом он заявил на Аспеновском форуме по безопасности, передало РИА «Новости».

«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что намерен полностью вернуть Крым, который был присоединен к России по итогам референдума в 2014 году, в состав Украины.

В ночь на 17 июля Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, атаковали беспилотники. В результате нападения погибла семейная пара, ехавшая на отдых с несовершеннолетней дочерью.

Следственный комитет России возбудил дело о теракте. По версии ведомства, атаку подготовили украинские спецслужбы. Ранее Минобороны Украины уже совершало нападение на Крымский мост осенью 2022 года.

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Владимир Зеленский
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