Российских школьников будут обучать борьбе с коррупцией

С 1 сентября в российских школах будут изучать вопросы противодействия коррупции. Тему будут рассматривать на уроках обществознания, истории и литературы, сказала замглавы Минпросвещения Анастасия Зырянова на Всероссийском антикоррупционном форуме в Уфе.
По ее словам, школьникам расскажут об опасности коррупции, механизмах противодействия взяточничеству и злоупотреблению служебным положением.
О еще об одном нововведении в российских школах недавно рассказали в Совфеде — с 1 сентября школьников будут обучать основам применения беспилотников. Такие знания будут давать в рамках курса начальной военной подготовки, который включили в программу ОБЖ.
Инициативу разработали на секции совета по развитию цифровой экономики при СФ. Ее поддержали Минобороны и Минпросвещения. «Армия сейчас — это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника», — пояснил сенатор.
В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о введении в российских школах единых общеобразовательных программ. В декабре Минпросвещения утвердило федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Школы могут разработать и собственные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.