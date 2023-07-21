Российских школьников будут обучать борьбе с коррупцией

В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о введении в российских школах единых общеобразовательных программ. В декабре Минпросвещения утвердило федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Школы могут разработать и собственные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.