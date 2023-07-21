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Шахматист Ян Непомнящий пока не хочет выступать за российскую сборную

Виктория Шанина
Сегодня в 17:01

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира этого года Ян Непомнящий не планирует в ближайшее время выступать за сборную России. Об этом шахматист рассказал в интервью «Чемпионату».

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — заявил Непомнящий.

Речь идет о Международной шахматной федерации (FIDE). 28 февраля 2022-го она запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своими флагами, разрешив им выступать только в нейтральном статусе.

Спустя ровно год делегаты Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение в свой состав Федерации шахмат России (ФШР). 1 мая ФШР стала полноправным членом ACF.

Ранее Ян Непомнящий заявил, что намерен вновь побороться за титул чемпиона мира по шахматам. В 2023 году он уступил мировую шахматную корону китайцу Дин Лижэню.

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ФИДЕСБОРНАЯ РОССИИ
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Ян Непомнящий
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