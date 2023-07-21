Умер американский певец Тони Беннетт

За свою карьеру, которая длилась больше 70 лет, Тони Беннетт записал более 50 альбомов и 20 раз стал лауреатом премии «Грэмми». Также он писал тексты к песням других артистов и выпустил автобиографию совместно с Саймоном Скоттом.