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Умер американский певец Тони Беннетт

Виктория Шанина
Сегодня в 15:58

В возрасте 96 лет скончался американский эстрадный певец Тони Беннетт. Об этом сообщает Variety.

В 2016 году у Беннетта была диагностирована болезнь Альцгеймера. Однако он продолжал выступать на сцене и записывать музыку до 2021-го.

За свою карьеру, которая длилась больше 70 лет, Тони Беннетт записал более 50 альбомов и 20 раз стал лауреатом премии «Грэмми». Также он писал тексты к песням других артистов и выпустил автобиографию совместно с Саймоном Скоттом.

Завершением карьеры Беннетта стал трибьют-альбом «Love for Sale», записанный совместно с Леди Гагой. На пластинку попали композиции Коула Портера, а также «Do I Love You» Фрэнка Уилсона, «Dream Dancing» Эллы Фицджеральд и «I’ve Got You under My Skin» Фрэнка Синатры.

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