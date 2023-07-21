Умер американский певец Тони Беннетт

В 2016 году у Беннетта была диагностирована болезнь Альцгеймера. Однако он продолжал выступать на сцене и записывать музыку до 2021-го.
За свою карьеру, которая длилась больше 70 лет, Тони Беннетт записал более 50 альбомов и 20 раз стал лауреатом премии «Грэмми». Также он писал тексты к песням других артистов и выпустил автобиографию совместно с Саймоном Скоттом.
Завершением карьеры Беннетта стал трибьют-альбом «Love for Sale», записанный совместно с Леди Гагой. На пластинку попали композиции Коула Портера, а также «Do I Love You» Фрэнка Уилсона, «Dream Dancing» Эллы Фицджеральд и «I’ve Got You under My Skin» Фрэнка Синатры.
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