Тони Беннетт и Леди Гага выпустили клип на свою версию песни «Dream Dancing» Эллы Фицджералд

Помимо кавера на трек «Dream Dancing» в альбом попали композиции Коула Портера, а также «Do I Love You» Фрэнка Уилсона и «I’ve Got You Under My Skin» Фрэнка Синатры.

Еще до премьеры пластинки Беннетт и Гага выпустили свою версию хита Синатры «I Get a Kick Out of You» и заглавный сингл «Love for Sale». Трейлер релиза можно посмотреть тут.

«Love for Sale» — это продолжение коллаборации музыкантов «Cheek to Cheek» 2014 года и завершение карьеры Тони Беннетта. 95-летний артист объявил об уходе со сцены из‑за прогрессирующей болезни Альцгеймера.