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Тони Беннетт и Леди Гага выпустили клип на свою версию песни «Dream Dancing» Эллы Фицджералд

Виктория Шанина
Сегодня в 13:46

Леди Гага и Тони Беннетт представили клип своей версии на песню «Dream Dancing» Эллы Фицджералд. Кавер вошел в трибьют-альбом музыкантов «Love for Sale», релиз которого состоялся 1 октября.

В ролике показана запись композиции на студии под живое фортепиано, а также бэкстейдж с фотосессии артистов. Посмотреть его можно даже в разрешении 4К.

Помимо кавера на трек «Dream Dancing» в альбом попали композиции Коула Портера, а также «Do I Love You» Фрэнка Уилсона и «I’ve Got You Under My Skin» Фрэнка Синатры.

Еще до премьеры пластинки Беннетт и Гага выпустили свою версию хита Синатры «I Get a Kick Out of You» и заглавный сингл «Love for Sale». Трейлер релиза можно посмотреть тут.

«Love for Sale» — это продолжение коллаборации музыкантов «Cheek to Cheek» 2014 года и завершение карьеры Тони Беннетта. 95-летний артист объявил об уходе со сцены из‑за прогрессирующей болезни Альцгеймера.

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