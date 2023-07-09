В Петербурге полиция эвакуировала книжный магазин «Листва» перед началом лекции Игоря Стрелкова

Полиция в Петербурге эвакуировала книжный магазин «Листва» перед началом лекции Игоря Стрелкова, сообщили представители заведения. Бывший министр обороны ДНР собирался выступить перед поклонниками на тему мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«В „Листве“ снова полиция. В этот раз повод — якобы сообщение о минировании. Всех сотрудников заставили покинуть лавку, ждем кинологов. Встреча со Стрелковым должна была состояться через пару часов», — сказано в телеграм-канале магазина.
По словам представителя ГУ МВД по Петербургу в комментарии «Фонтанке», эвакуация проведена в связи с получением сообщения о минировании в здании на Литейном проспекте, 33 (по этому адресу находится книжный магазин «Листва»).
В телеграм-канале лавки говорится, что на место прибыли пять полицейских машин и два десятка силовиков, в том числе ОМОН. Движение транспорта там перекрыто, сообщает 78.ru.
Лекция Стрелкова в «Листве» была запланирована на 18:00. Днем ранее туда пришли сотрудники полиции и предостерегли заведение от проведения встречи с экс-министром ДНР, отмечает РБК.
«Я в восторге! Какая потрясающая, какая сногсшибательная оперативность и эффективность! В „Листве“ „обнаружили бомбу“. Разбираться приехал ОМОН. …а все потому, что в Санкт-Петербург с лекцией о мятеже Пригожина приехал „бывший Стрелков“. Один и без оружия. Наконец-то на Литейном представилась возможность проявить мужество и отвагу, соответствующую уровню угрозы!» — иронизирует в своем телеграм-канале Игорь Стрелков.