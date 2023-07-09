В Петербурге полиция эвакуировала книжный магазин «Листва» перед началом лекции Игоря Стрелкова

«Я в восторге! Какая потрясающая, какая сногсшибательная оперативность и эффективность! В „Листве“ „обнаружили бомбу“. Разбираться приехал ОМОН. …а все потому, что в Санкт-Петербург с лекцией о мятеже Пригожина приехал „бывший Стрелков“. Один и без оружия. Наконец-то на Литейном представилась возможность проявить мужество и отвагу, соответствующую уровню угрозы!» — иронизирует в своем телеграм-канале Игорь Стрелков.