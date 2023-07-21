Майкл Киванука, Ice Spice и Ники Минаж: Барак Обама опубликовал летний плейлист

Экс-президент США Барак Обама по традиции опубликовал летний плейлист. Информация об этом появилась в его соцсетях.
В плейлисте Обамы представлена 41 песня различных жанров — от фолка до рэпа и поп-музыки. В подборке можно увидеть такие песни, как «Fast Car» Люка Комбса, «Snooze» SZA, «(Sittin' On) The Dock of the Bay» Отиса Реддинга, «Princess Diana» Ice Spice и Ники Минаж, а также «Not Strong Enough» Boygenius.
Помимо этого, в плейлист попала песня Жанель Моне «I Only Have Eyes for 42», которая является одой сексу втроем. «Барак знает, в чем суть!» — написала в своих соцсетях певица.
В декабре 2022-го Обама подвел итоги, опубликовав личный топ фильмов, книг и музыки за год. Его лентами-фаворитами стали «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Решение уйти» Пак Чхан Ука, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта и другие картины.
Любимыми книгами Обама назвал «Свет, который мы несем: Преодоление в неопределенные времена» Мишель Обамы (он принял участие в написании), роман «Море спокойствия» Эмили Сент-Джон Мандел, роман «Trust» Эрнана Диаса и другие произведения.
В том году экс-президент США заслушивался песнями «The Heart Part 5» Кендрика Ламара, «Saoko» Розалии, «Break My Soul» Бейонсе, «Shirt» SZA, «About Damn Time» Лиззо, «Last Last» Burna Boy и другими, среди которых также треки Koffee и Rema.