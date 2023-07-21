«Юрент» показал «отдел по борьбе с петушерингом» в новой рекламе. Сервис обвинили в гомофобии

«Юрент» опубликовал в своих соцсетях рекламу, в которой показал «отдел по борьбе с петушерингом» («петушерингом» представители сервиса называют езду вдвоем на одном арендованном самокате, а тех, кто так делает, — «петушками». — Прим. ред.).
В ролике чернокожий мужчина представляется Андреем Николаевичем и говорит, что он специалист «отдела по борьбе с петушерингом». Актер появляется в кадре с голым торсом в кожаной портупее, на его голове полицейская фуражка, а в руках плетка. На стенах «отдела по борьбе с петушерингом» размещены и другие БДСМ-аксессуары.
Во второй половине ролика «Андрей Николаевич» задерживает на улице молодых людей, которые катаются вдвоем на одном самокате и отводит их в отдел, чтобы провести «воспитательные мероприятия».
В посте с рекламой в телеграм-канале «Юрента» написано: «Возможно, за это видео уволят пиар-отдел».
Термин «петушки» в отношении тех, кто катается на одном самокате, «Юрент» впервые использовал на плакатах и постерах, которые около недели назад появились в Москве. Сервис позиционирует рекламу как «ориентированную на молодежь» и рассказывает в ней о «четырех грехах»: катании вдвоем, неспешивании на пешеходном переходе, езде в нетрезвом виде и отказе от оформления страховки. Последний пункт — не нарушение, но важная рекомендация сервиса.
В соцсетях по-разному приняли новый маркетинговый подход «Юрента». Некоторые хвалят сервис за «доступную подачу» и считают рекламу смешной. Другие отмечают, что использование гомофобных терминов неуместно.