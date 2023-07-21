«Юрент» показал «отдел по борьбе с петушерингом» в новой рекламе. Сервис обвинили в гомофобии

Термин «петушки» в отношении тех, кто катается на одном самокате, «Юрент» впервые использовал на плакатах и постерах, которые около недели назад появились в Москве. Сервис позиционирует рекламу как «ориентированную на молодежь» и рассказывает в ней о «четырех грехах»: катании вдвоем, неспешивании на пешеходном переходе, езде в нетрезвом виде и отказе от оформления страховки. Последний пункт — не нарушение, но важная рекомендация сервиса.