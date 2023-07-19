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«Юрент» в своей рекламе призвал «не быть петушками» катающихся вдвоем на одном электросамокате

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:33

Сервис кикшеринга «Юрент» запустил рекламу о четырех «грехах» самокатчиков, ориентированную на молодежь (именно она чаще всего нарушает правила, уточнили там). Плакаты и постеры появились на улицах Москвы.

Наружная реклама посвящена трем самым частым нарушениям: катанию вдвоем, неспешиванию на пешеходном переходе, езде в нетрезвом состоянии и — это не нарушение, но важная рекомендация сервиса — отказу от оформления страховки. В каждом отдельном случае «Юрент» обращается к человеку, называя его «бро».

© «Юрент»/Telegram
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© «Юрент»/Telegram
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© «Юрент»/Telegram
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© «Юрент»/Telegram
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В тикетоке «Юрента» появилось видео, стилизованное под набравший популярность тренд: какое‑то место, вещь или явление, получающее шуточное или оскорбительное название, просит его так не называть. «Юрент» попросил называть кикшеринг «кикшерингом», а не «петушерингом».

«Мы с большой грустью каждый день смотрим десятки видео в интернете, на которых люди ездят на самокатах опасно для себя и окружающих. С болью наблюдаем такую картину на улицах. Зачастую люди даже не представляют, какой риск несет в себе „петушиное“ катание с нарушением правил. Настоящий самокатный бро — это человек, который использует самокат ответственно, с уважением к окружающим, а не делает из него „петушеринг“», — объяснила vc.ru задумку пресс-служба «Юрента». Многие случаи опасной езды «часто заканчиваются трагично для самих самокатчиков», отметили там.

В комментариях пользователи посчитали, что использование тюремного лексикона — не самый удачный выбор. Некоторым показалось, что «Юрент» решил посоревноваться с рекламой Aviasales или «Бургер Кинга».

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Как не получить штраф, катаясь на электросамокате?
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