«Юрент» в своей рекламе призвал «не быть петушками» катающихся вдвоем на одном электросамокате

«Мы с большой грустью каждый день смотрим десятки видео в интернете, на которых люди ездят на самокатах опасно для себя и окружающих. С болью наблюдаем такую картину на улицах. Зачастую люди даже не представляют, какой риск несет в себе „петушиное“ катание с нарушением правил. Настоящий самокатный бро — это человек, который использует самокат ответственно, с уважением к окружающим, а не делает из него „петушеринг“», — объяснила vc.ru задумку пресс-служба «Юрента». Многие случаи опасной езды «часто заканчиваются трагично для самих самокатчиков», отметили там.