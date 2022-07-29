В Испании прокуратура запросила для Шакиры более 8 лет тюрьмы за неуплату налогов

В Испании прокуратура запросила для колумбийской певицы Шакиры восемь лет и два месяца тюрьмы за преступления, связанные с неуплатой налогов. Об этом сообщил El Pais.

Артистке предъявили обвинения по шести пунктам. Власти считают, что Шакира проживала с 2011 года в Барселоне, уклоняясь от выплаты налогов в период с 2012 по 2014 год. Она сама заявляет, что только посещала Испанию, а жила на Багамах.

Прокуратура требует оштрафовать певицу на 23,7 млн евро за неуплату подоходного налога и налога на имущество в размере 14,5 млн евро. Шакира тем временем настаивает на своей невиновности.

27 июля она отказалась от сделки с прокуратурой. Шакира обвинила прокуроров в «бескомпромиссности» и применении «неправомерных средств давления». Ранее она уже выплатила 17,2 млн евро в качестве возмещения ущерба.

Постановление о начале судебных слушаний вынесет в ближайшие недели суд города Эсплугес-де-Льобрега. Певица надеется добиться оправдательного приговора. Ее юристы утверждают, что прокуратура использует косвенные улики в качестве доказательств предполагаемой вины артистки.