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Премьера сериала «Ген V» состоится осенью

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:11

Amazon Prime Video назвали точную дату премьеры сериала «Ген V» про супергероев во вселенной «Пацанов». Релиз шоу состоится 29 сентября, сообщили авторы на проходящем в Сан-Диего Comic-Con.

Действие сериала развивается во время третьего сезона «Пацанов». Его сюжет сосредоточен на подростках из Университета Годолкина, где молодые супергерои могут развивать свои растущие способности.

По словам авторов, в «Ген V» будет исследована «жизнь гормональных, соревнующихся супергероев, которые проверяют свои физические, сексуальные и моральные границы в гонке за высший рейтинг».

В сериале снимаются Джаз Синклер, Чанс Пердомо, Лиззи Бродвей, Шелли Конн, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Люк, Аса Джерманн, Патрик Шварценеггер, Шон Патрик Томас и Марко Пигосси.

Ранее создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке в своих соцсетях заявил, что премьера четвертого сезона шоу не состоится, пока не будет завершена забастовка сценаристов. Он также призвал подписчиков обратиться к студиям с требованием заключить честную сделку с Гильдией сценаристов.

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Шелли КоннДерек ЛюкПатрик ШварценеггерЭрик Крипке
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