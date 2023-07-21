Премьера сериала «Ген V» состоится осенью

Amazon Prime Video назвали точную дату премьеры сериала «Ген V» про супергероев во вселенной «Пацанов». Релиз шоу состоится 29 сентября, сообщили авторы на проходящем в Сан-Диего Comic-Con.
Действие сериала развивается во время третьего сезона «Пацанов». Его сюжет сосредоточен на подростках из Университета Годолкина, где молодые супергерои могут развивать свои растущие способности.
По словам авторов, в «Ген V» будет исследована «жизнь гормональных, соревнующихся супергероев, которые проверяют свои физические, сексуальные и моральные границы в гонке за высший рейтинг».
В сериале снимаются Джаз Синклер, Чанс Пердомо, Лиззи Бродвей, Шелли Конн, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Люк, Аса Джерманн, Патрик Шварценеггер, Шон Патрик Томас и Марко Пигосси.
Ранее создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке в своих соцсетях заявил, что премьера четвертого сезона шоу не состоится, пока не будет завершена забастовка сценаристов. Он также призвал подписчиков обратиться к студиям с требованием заключить честную сделку с Гильдией сценаристов.