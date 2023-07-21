Премьера сериала «Ген V» состоится осенью

Ранее создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке в своих соцсетях заявил, что премьера четвертого сезона шоу не состоится, пока не будет завершена забастовка сценаристов. Он также призвал подписчиков обратиться к студиям с требованием заключить честную сделку с Гильдией сценаристов.