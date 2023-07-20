Доцент из Сеченовского университета перевела мошенникам 9 млн рублей

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры, доцент кафедры общей гигиены Сеченовского университета и доктор медицинских наук Надежда Заброда перевела мошенникам более 9 млн рублей. Злоумышленники выдавали себя за представителей вуза и Центробанка, сообщает РБК.
Близкий к МВД источник и в отделе полиции рассказали, что 30 июня Заброде позвонил неизвестный с фотографией руководителя университета с указанием: ей нужно связаться с замминистра образования Москвы. В тот же день ей позвонили снова и сказали, что в вузе произошла утечка информации и что с ней свяжется ФСБ.
3 июля ей позвонил человек, представившийся сотрудником Центробанка. Заброда сделала все так, как ее просили: прийти в Сбербанк, чтобы оформить кредит раньше, чем его получат мошенники из‑за утечки. После этого она по указаниям мошенников пыталась оформить кредит в ВТБ, Альфа-банке и Промсвязьбанке, но везде получала отказ.
В конечном итоге Заброда отправилась в полицию, но перед этим перевела мошенникам личные деньги — сначала 2 млн рублей, а затем еще 4,78 и 2,455 млн.
10 июля ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме: злоумышленники рассылают электронные письма от лица сотрудников регулятора. Ведомство посоветовало игнорировать такие письма, если у вас нет записи на прием.