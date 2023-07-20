Доцент из Сеченовского университета перевела мошенникам 9 млн рублей

Близкий к МВД источник и в отделе полиции рассказали, что 30 июня Заброде позвонил неизвестный с фотографией руководителя университета с указанием: ей нужно связаться с замминистра образования Москвы. В тот же день ей позвонили снова и сказали, что в вузе произошла утечка информации и что с ней свяжется ФСБ.