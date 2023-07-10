Мошенники начали рассылать электронные письма представляться сотрудниками Центробанка

Мошенники создали новую схему, в которой они рассылают электронные письма от лица сотрудников Центробанка и якобы приглашают на личный прием. Об этом регулятор сообщает в своем телеграм-канале.
Электронный адрес злоумышленники давно научили подменивать, поэтому отправителем является домен Банка России cbr.ru. Начинаются с обращения по имени и отчеству.
В них указано время будущего приема и реальный адрес Банка России в регионе проживания жертвы. В дальнейшей переписке или с помощью звонка (этот момент ЦБ не уточняет) мошенники под разными предлогами выманивают данные банковской карты и код из сообщений либо уговаривают перевести деньги.
Центробанк советует: если вы не были записаны на прием, игнорируйте такие письма. Уточнить какую‑либо информацию и убедиться в том, что с вами связались настоящие сотрудники Банка России, можно, позвонив в контактный центр регулятора.
«Помните, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких‑либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить операции со счетом», — пишет Центробанк.