Реклама
Новости

Мошенники начали рассылать электронные письма представляться сотрудниками Центробанка

Виктория Шанина
Сегодня в 15:21

Мошенники создали новую схему, в которой они рассылают электронные письма от лица сотрудников Центробанка и якобы приглашают на личный прием. Об этом регулятор сообщает в своем телеграм-канале.

Электронный адрес злоумышленники давно научили подменивать, поэтому отправителем является домен Банка России cbr.ru. Начинаются с обращения по имени и отчеству.

В них указано время будущего приема и реальный адрес Банка России в регионе проживания жертвы. В дальнейшей переписке или с помощью звонка (этот момент ЦБ не уточняет) мошенники под разными предлогами выманивают данные банковской карты и код из сообщений либо уговаривают перевести деньги.

Центробанк советует: если вы не были записаны на прием, игнорируйте такие письма. Уточнить какую‑либо информацию и убедиться в том, что с вами связались настоящие сотрудники Банка России, можно, позвонив в контактный центр регулятора.

«Помните, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких‑либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить операции со счетом», — пишет Центробанк.

расскажите друзьям
теги
Банк России
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»