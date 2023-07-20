Спрос на разработчиков игр в России упал почти на 40%

За шесть месяцев 2023 года в РФ на 38% снизилось число вакансий разработчиков игр, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на hh.ru. Эксперты говорят, что это может быть связано с уходом зарубежных студий после начала военной спецоперации.
На середину 2023 года количество вакансий разработчиков игр составляло 4300, из которых 3100 опубликовали российские компании, 1200 — международные (рост год к году составил 1%). Согласно анализу российского рынка hh.ru, «наиболее напряженная» ситуация с поиском работы сложилась среди гейм-дизайнеров: на одну вакансию приходится 46 резюме.
Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников считает, что на восстановление индустрии уйдет несколько лет — при условии помощи со стороны государства. Эксперты полагают, что проблемы связаны с нехваткой финансирования и контента в российской игровой индустрии, а освободившаяся от международных игроков ниша пока ничем не занята.