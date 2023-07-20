Спрос на разработчиков игр в России упал почти на 40%

Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников считает, что на восстановление индустрии уйдет несколько лет — при условии помощи со стороны государства. Эксперты полагают, что проблемы связаны с нехваткой финансирования и контента в российской игровой индустрии, а освободившаяся от международных игроков ниша пока ничем не занята.