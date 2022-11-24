«Мы безработные»: российские актеры дубляжа рассказали о текущем положении в индустрии видеоигр

Актеры дубляжа Иван Непомнящий и Егор Васильев, работавшие над видеоигрой God of War: Ragnarök, поделились подробностями об озвучке игры и рассказали о текущем положении в индустрии. Их слова передает DTF.
По словам Васильева, запись озвучки God of War: Ragnarök происходила до приостановки деятельности Sony в России. Оба актера завершили работу над игрой в июне 2022 года.
«Я думал, что все, не будет русской локализации ни в одной версии. Но что странно в двух версиях, в польской и украинской, есть русская озвучка», — заметил Непомнящий.
Васильев заявил, что сейчас у актеров дубляжа возникли большие трудности с дальнейшей деятельности из‑за того, что многие компании приостановили свою деятельность. Так, на ноябрь 2022 года студия Vox Records озвучивает только одну игру, название которой пока нельзя говорить.
«На этом, пожалуй, все. Сейчас во многих играх будут даже отзывать субтитры на русском языке. Вот, например, недавно вышла Gotham Knights, в которой должны были быть русские субтитры. Но их там нет, отозвали. Есть одна игра, которую все ждут очень долго. Эта игра — продолжение легенды. Ее начали переводить, но в итоге сейчас, похоже, это дело отозвали. Соответственно, мы безработные», — заметил Васильев.
Он подчеркнул, что речь идет не о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и не об Atomic Heart.
Иван Непомнящий известен озвучкой Атрея в серии God of War, Нейтана в детстве в Uncharted 4: A Thief’s End и Майлза Моралеса в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Егор Васильев подарил свой голос Фрею в God of War: Ragnarök и мужской версии Ви в Cyberpunk 2077.