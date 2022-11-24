«Мы безработные»: российские актеры дубляжа рассказали о текущем положении в индустрии видеоигр

«На этом, пожалуй, все. Сейчас во многих играх будут даже отзывать субтитры на русском языке. Вот, например, недавно вышла Gotham Knights, в которой должны были быть русские субтитры. Но их там нет, отозвали. Есть одна игра, которую все ждут очень долго. Эта игра — продолжение легенды. Ее начали переводить, но в итоге сейчас, похоже, это дело отозвали. Соответственно, мы безработные», — заметил Васильев.