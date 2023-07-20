В ГИБДД заявили, что правила разрешают ездить на электросамокатах вдвоем с учетом конструкции

По его словам, наиболее частое нарушение — езда вдвоем на одном электросамокате, который для этого не предназначен. При этом Стельмах отметил, что не знает таких СИМ, конструкции которых могут перевозить сразу двоих, но допустил их существование.
Стельмах выступил в Общественной палате на круглом столе «Новые ПДД об электросамокатах: первые итоги».
Накануне «Юрент» запустил рекламу о четырех «грехах» самокатчиков, один из которых — катание вдвоем на одном электросамокате. Сервис призвал своих пользователей «не быть петушками» и кататься по одному. А еще креативщики «Юрента» попросили не называть кикшеринг «петушерингом».
1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус СИМ. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.