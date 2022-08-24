Джон Бойега не планирует возвращаться во франшизу «Звездные войны»

Актер Джон Бойега, сыгравший Финна в последних трех фильмах «Звездные войны», отказался возвращаться в галактическую франшизу. Об этом сообщает Variety.

В эфире радиостанции Sirius XM Бойега заявил, что его персонаж уже находится на той стадии, когда им можно наслаждаться в других проектах: в играх или мультфильмах. «Для меня самого последних фильмов было достаточно», — добавил он.

Кроме того, актер рассказал о пережитом опыте расизма со стороны поклонников франшизы, с которым в начале года столкнулась также звезда «Оби-Вана Кеноби» Мозес Ингрэм. Тогда на защиту актрисы встали Disney и исполнитель главной роли Юэн МакГрегор, которые публично осудили расистские выпады в ее сторону.

«То, что Ингрэм находится под защитой, заставляет меня чувствовать себя защищенным. Вы понимаете, о чем я говорю? Это заставляет меня чувствовать себя так: „Ладно, круто. Я не слон в комнате“. Потому что, когда я начинал сниматься, об этом нельзя было говорить», — сказал Бойега.

По его словам, Disney не стал вступаться за него, решив промолчать. «Это была не та тема для разговора, которую можно было поднимать», — добавил актер.

Бойега отметил, что изначально его герой Финн был важен для последней трилогии «Звездных войн». Однако его персонажа намерено отодвинули на второй план, в том числе из‑за расовой дискриминации со стороны студии. В этом актер обвинял Disney еще в 2020 году.