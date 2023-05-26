Все проходят мимо: сотрудники приюта опубликовали грустное видео, которое помогло собаке найти дом

И хотя все, кто взаимодействовал с Софи, обожали ее, она никак не могла найти постоянный дом. Тогда в приюте решили снять ролик, наглядно показывающий, из чего в основном состоит ее жизнь. В клетке, где содержалась собака, на день установили камеру. Получился ролик про безрадостную жизнь Софи: мимо нее постоянно кто‑то проходит, она бросается навстречу каждому новому человеку, а потом вновь тоскливо возвращается на свое место. «Мы хотели дать представление о том, что каждый день видят животные, которые остались на нашем попечении, и каково это для них», — объяснили свою задумку в приюте.