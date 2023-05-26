Все проходят мимо: сотрудники приюта опубликовали грустное видео, которое помогло собаке найти дом

Софи попала в приют, потому что ее прошлые владельцы «больше не могли с ней справляться»: на прогулке она однажды подбежала к другой собаке и ее хозяевам — по крайней мере, так они объяснили свой поступок. «Вначале, как и любое животное, впервые попавшее сюда, она нервничала и лаяла на всех, — вспоминают сотрудники приюта. — Но вскоре она прижилась и стала всеобщей любимицей».
И хотя все, кто взаимодействовал с Софи, обожали ее, она никак не могла найти постоянный дом. Тогда в приюте решили снять ролик, наглядно показывающий, из чего в основном состоит ее жизнь. В клетке, где содержалась собака, на день установили камеру. Получился ролик про безрадостную жизнь Софи: мимо нее постоянно кто‑то проходит, она бросается навстречу каждому новому человеку, а потом вновь тоскливо возвращается на свое место. «Мы хотели дать представление о том, что каждый день видят животные, которые остались на нашем попечении, и каково это для них», — объяснили свою задумку в приюте.
Видео выложили в сети, и неожиданно оно получило огромный отклик. «Уже на следующий день мы получили множество электронных писем, голосовых сообщений, комментариев и звонков от тех, кто хотел получить больше информации об усыновлении», — рассказали сотрудники, опубликовавшие запись. В итоге новым хозяином Софи стал мужчина, который пришел к открытию приюта. Они с женой увидели ролик и решили тут же забрать одинокое животное. Так у собаки сразу появились и новые любящие владельцы, и с две «сестры», с которыми она быстро поладила, — об этом новая семья Софи сообщила приюту спустя несколько недель после усыновления.