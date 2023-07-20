Первый танец спустя 25 лет со свадьбы: выходя замуж, тиктокерка устроила сюрприз своим родителям

Крис и Жак Форд поженились в 1998 году, когда им было по 18 лет, — это пришлось делать тайно, сбежав из дома, поэтому они не могли даже мечтать о полноценной церемонии с гостями и всеми атрибутами праздника. Но в 2023 году замуж вышла их дочь Зои. И девушка воспользовалась шансом дать родителям закрыть своеобразный гештальт из прошлого.
«Некоторые из вас знают это, а некоторые нет, но у моих родителей никогда не было свадьбы и первого танца, — произносит девушка в ролике, который появился в тиктоке. — Итак, мы хотели бы подарить его вам в знак благодарности за то, что вы всегда были рядом с нами и поддерживали нас».
Спустя 25 лет брака и 28 лет отношений Крис и Жак под песню Элтона Джона «Your Song» танцевали свой «первый» танец — и Крис, и Зои, и многих других присутствующих этот момент довел до слез.
«Мы говорили, что нам не нужна свадьба, но этот момент, который подарила нам Зои… Он так меня наполнил, я даже не подозревал, что хотел этого. Это было прекрасно», — поделился своими эмоциями отец тиктокерки.
«То, как он до сих пор смотрит на свою жену… Какой самоотверженный акт любви, и какой отличный подарок вы сделали своим родителям», — пишут под роликом, добавляя, что не могут поверить, что столь молодо выглядящая женщина — мать взрослой тиктокерки.