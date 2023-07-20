Первый танец спустя 25 лет со свадьбы: выходя замуж, тиктокерка устроила сюрприз своим родителям

«Некоторые из вас знают это, а некоторые нет, но у моих родителей никогда не было свадьбы и первого танца, — произносит девушка в ролике, который появился в тиктоке. — Итак, мы хотели бы подарить его вам в знак благодарности за то, что вы всегда были рядом с нами и поддерживали нас».