По одной из свадебных традиций самая младшая гостья становится цветочной девочкой: ее задача — идти впереди невесты и рассыпать лепестки на пути к свадебной арке. Обычно эту роль берут на себя младшие сестры или племянницы жениха или невесты. Но тиктокерка Рейчел Пауэлл всегда мечтала, чтобы у нее был цветочный дедушка — ее родной дед Берт Эдлин.
За 16 месяцев до свадьбы 95-летний мужчина тяжело упал. Когда его выписали из реанимации, какое‑то время он не мог ни ходить, ни разговаривать. Врачи утверждали, что его шансы на его реабилитацию невелики. Но Эдлин очень хотел исполнить заветное желание внучки. И, перенеся операцию, он начал долгий путь к восстановлению.
И ко дню свадьбы дедушка действительно начал самостоятельно ходить! На ролике, опубликованном тиктокеркой, он идет под руку со счастливой внучкой и радостно разбрасывает на дорожку цветочные лепестки из маленькой корзинки.
Ролик набрал почти 3 миллиона просмотров, и Пауэлл рассказала деду, что он стал популярным на платформе. «Теперь я знаменитость, потому что был хорошим мальчиком», — с улыбкой сказал он на камеру, лично приветствуя зрителей. И признался, что не может похвастаться своей известностью перед друзьями, потому что они не знают, что такое тикток.
Комментаторы умиляются ролику и радуются за тиктокерку, чья мечта исполнилась, — многие из них уже никогда не увидят своих бабушек и дедушек.