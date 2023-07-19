Ролик набрал почти 3 миллиона просмотров, и Пауэлл рассказала деду, что он стал популярным на платформе. «Теперь я знаменитость, потому что был хорошим мальчиком», — с улыбкой сказал он на камеру, лично приветствуя зрителей. И признался, что не может похвастаться своей известностью перед друзьями, потому что они не знают, что такое тикток.