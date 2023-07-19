Ханс Циммер напишет музыку для «Создателя»

Бывшему спецназовцу Джошуа поручено убить загадочного вдохновителя ИИ, того самого Создателя со смертоносным для всего живого оружием, коим оказывается мальчик. Главному герою, который привязывается к ребенку, предстоит решить детскую судьбу.