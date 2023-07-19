Ханс Циммер напишет музыку для «Создателя»

Автор саундтреков к «Интерстеллару» и «Королю Льву» Ханс Циммер напишет музыку для грядущего научно-фантастического триллера «Создатель», сообщает Film Music Reporter. Премьера фильма запланирована на 29 сентября.
17 июля вышел трейлер «Создателя». Фильм снял режиссер Гарет Эдвардс вместе со студией 20th Century. Действие картины развивается в условиях бушующей войны между человечеством и искусственным интеллектом.
Главную роль исполнил Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец», «Довод», «Малкольм и Мари»). Помимо него, в ленте снялись Кен Ватанабэ, Стерджилл Симпсон, Эллисон Дженни и Мадлен Юна Войлс.
Бывшему спецназовцу Джошуа поручено убить загадочного вдохновителя ИИ, того самого Создателя со смертоносным для всего живого оружием, коим оказывается мальчик. Главному герою, который привязывается к ребенку, предстоит решить детскую судьбу.