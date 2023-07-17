Посмотрите трейлер «Создателя» с Джоном Дэвидом Вашингтоном в главной роли

Главный герой выходит на след опасного оружия — им оказывается ребенок, в голову которого встроены робототехнические элементы. Судя по ролику, он привязывается к мальчику. Решится ли он избавиться от малыша или встанет на его защиту, станет известно, когда фильм выйдет на экраны кинотеатров.