Посмотрите трейлер «Создателя» с Джоном Дэвидом Вашингтоном в главной роли

20th Century Studios выпустил трейлер фильма «Создатель». Премьера ленты состоится 29 сентября.
Действие картины развивается в условиях бушующей войны между человечеством и искусственным интеллектом. Сюжет рассказывает о бывшем спецназовце Джошуа, который переживает исчезновение жены. Он получает задание выследить и убить Создателя — загадочного вдохновителя ИИ, который создал секретное оружие, способное положить конец не только войне, но и самому существованию человечества.
Главный герой выходит на след опасного оружия — им оказывается ребенок, в голову которого встроены робототехнические элементы. Судя по ролику, он привязывается к мальчику. Решится ли он избавиться от малыша или встанет на его защиту, станет известно, когда фильм выйдет на экраны кинотеатров.
Главную роль исполнил Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец», «Довод», «Малькольм и Мари»). Помимо него, в ленте снялись Кен Ватанабэ, Стерджилл Симпсон, Эллисон Дженни и Мадлен Юна Войлс.
Режиссером «Создателя» выступил Гарет Эдвардс. Он же написал сценарий фильма в соавторстве с Крисом Вайцем. Продюсерами картины стали Эдвардс, Кири Харт, Джим Спенсер и Арнон Милчен.