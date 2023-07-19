Путин поучаствует в саммите БРИКС по видеосвязи. В ЮАР отправится Лавров

Владимир Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, передает ТАСС со ссылкой на Reuters сообщение офиса президента республики. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На саммите БРИКС будут присутствовать лидеры Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.
14 июля вице-президент ЮАР Пол Машатиле рассказал, что в Кремле отказались от предложения вместо Путина отправить Лаврова на саммит БРИКС. Власти республики опасались, что российского президента придется арестовать из‑за ордера Международного уголовного суда в Гааге.
Изначально было три сценария для российской делегации для участия в БРИКС. Согласно первому, Путина заменил бы МИД РФ, второй подразумевал участие Путина в саммите онлайн, в третьем встреча должна была состояться в Китае. С последним не согласились Индия и Бразилия.
28 июля СМИ передали слова президента ЮАР Сирила Рамафосы, что арест Путина был бы равносилен объявлению войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что российские власти ни о чем подобном республику не предупреждали, потому что «ничего никому здесь объяснять не нужно».