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Путин поучаствует в саммите БРИКС по видеосвязи. В ЮАР отправится Лавров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:56
Обновлено в 16:15:

Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Лично на мероприятии страну будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Владимир Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, передает ТАСС со ссылкой на Reuters сообщение офиса президента республики. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На саммите БРИКС будут присутствовать лидеры Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.

14 июля вице-президент ЮАР Пол Машатиле рассказал, что в Кремле отказались от предложения вместо Путина отправить Лаврова на саммит БРИКС. Власти республики опасались, что российского президента придется арестовать из‑за ордера Международного уголовного суда в Гааге.

Изначально было три сценария для российской делегации для участия в БРИКС. Согласно первому, Путина заменил бы МИД РФ, второй подразумевал участие Путина в саммите онлайн, в третьем встреча должна была состояться в Китае. С последним не согласились Индия и Бразилия.

28 июля СМИ передали слова президента ЮАР Сирила Рамафосы, что арест Путина был бы равносилен объявлению войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что российские власти ни о чем подобном республику не предупреждали, потому что «ничего никому здесь объяснять не нужно».

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БРИКСМИД России
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Владимир ПутинСергей ЛавровДмитрий Песков
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