Путин поучаствует в саммите БРИКС по видеосвязи. В ЮАР отправится Лавров

Изначально было три сценария для российской делегации для участия в БРИКС. Согласно первому, Путина заменил бы МИД РФ, второй подразумевал участие Путина в саммите онлайн, в третьем встреча должна была состояться в Китае. С последним не согласились Индия и Бразилия.