Власти ЮАР предложили Лаврову вместо Путина приехать на саммит БРИКС. В Кремле отказались

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины». В российском МИДе заявили, что страна не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств, а за несколько дней до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страна не признает решения МУС по делам о военных преступлениях российских ВС на территории Украины.