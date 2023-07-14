Власти ЮАР предложили Лаврову вместо Путина приехать на саммит БРИКС. В Кремле отказались

Президент ЮАР Сирила Рамафоса предложил российским властям прислать министра иностранных дел Сергея Лаврова в качестве главы делегации на саммит БРИКС, а не Владимира Путина. В Кремле отказались, рассказал Mail & Guardian вице-президент республики Пол Машатиле.
«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого‑то, а потом вы его арестуете <…> Мы были бы счастливы, если бы он [Путин] не приехал», — сказал Машатиле. Визит Путина в ЮАР в августе все еще обсуждается, добавил он.
Индия и Бразилия не согласились с вариантом переноса саммита в Китай, поделился Машатиле.
Изначально было три сценария для российской делегации для участия в БРИКС. Согласно первому, Путина заменит МИД РФ; второй подразумевал участие Путина в саммите онлайн; в третьем встреча должна была состояться в Китае.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины». В российском МИДе заявили, что страна не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств, а за несколько дней до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страна не признает решения МУС по делам о военных преступлениях российских ВС на территории Украины.
Власти ЮАР обещали дипломатический иммунитет участникам саммита: лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано.