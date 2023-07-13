Сотрудникам Ростеха запретили пользоваться айфонами

Ростех запретил всем своим сотрудникам, в том числе в дочерних компаниях, пользоваться айфонами для решения рабочих вопросов. Об этом РИА «Новости» и ТАСС сообщили в пресс-службе госкомпании.
Ранее РБК писал, что холдинговой компании Ростеха «Швабе», отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем, запретили пользоваться айфонами в служебных целях. Телеграм-канал Mash сообщил, что решение приняли из‑за взлома и прослушки ЦРУ айфонов российских дипломатов, о котором в начале июля рассказала ФСБ.
Российские спецслужбы сообщили, что несколько тысяч айфонов в России были заражены вредоносным программным обеспечением, что «свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом» и нарушении политики конфиденциальности персональных данных пользователей.