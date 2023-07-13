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Сотрудникам Ростеха запретили пользоваться айфонами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:44

Ростех запретил всем своим сотрудникам, в том числе в дочерних компаниях, пользоваться айфонами для решения рабочих вопросов. Об этом РИА «Новости» и ТАСС сообщили в пресс-службе госкомпании.

Ранее РБК писал, что холдинговой компании Ростеха «Швабе», отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем, запретили пользоваться айфонами в служебных целях. Телеграм-канал Mash сообщил, что решение приняли из‑за взлома и прослушки ЦРУ айфонов российских дипломатов, о котором в начале июля рассказала ФСБ.

Российские спецслужбы сообщили, что несколько тысяч айфонов в России были заражены вредоносным программным обеспечением, что «свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом» и нарушении политики конфиденциальности персональных данных пользователей.

4 июля чиновникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям тоже запретили пользоваться айфонами в служебных целях. Запрет вступит в силу 17 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в администрации президента действует такой же запрет.

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теги
ШвабеЦРУФСБAppleМинпромторг
люди
Дмитрий Песков
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