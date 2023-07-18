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В сети появился новый трейлер фильма «Особняк с привидениями» с Дэнни Де Вито и Оуэном Уилсоном

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:27

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Особняк с привидениями», поставленного по мотивам культового аттракциона из парка Диснейленд.

Премьера ленты запланирована на 28 июля. Картина расскажет о матери-одиночке по имени Габби, которая переехала в роскошный дом в Новом Орлеане и обнаружила, что у особняка есть пугающие секреты. Ее и ее близких начали терроризировать многочисленные призраки.

По сюжету, чтобы совладать с духами, героиня бращается за помощью сразу к нескольким специалистам: высокооплачиваемому священнику, эксцентричному историку, экстрасенсу и исследователю паранормальных явлений.

Габби в фильме сыграла Росарио Доусон («Мандалорец»). Другие роли исполнили Оуэн Уилсон («Полночь в Париже»), Дэнни ДеВито («Близнецы»), Тиффани Хэддиш («Адская кухня»), Лейкит Стэнфилд («Прочь»), Джейми Ли Кертис («Хеллоуин») и Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»).

Режиссером ленты выступил Джастин Симиен, снявший «Мои волосы хотят убивать». Сценаристкой проекта стала Кэти Дипполд. О деталях работы над фильмом кинематографисты рассказали в ролике, который вышел в июне.

В основу ленты лег образ пугающего особняка из популярного аттракциона, который придумал Уолт Дисней для первого Диснейленда. Он появился в парке в Калифорнии в 1969 году. Изначально посетителям предлагалось погулять по мистическому дому в Луизиане.

Затем аттракцион был перестроен — теперь по особняку можно проехать в специальном вагончике. Существует несколько вариантов «Особняка с привидениями»: в парижском Диснейленде он представляет собой разрушенный дом на американском Западе, а в парках в Токио и Флориде поместья оформлены в готическом стиле.

По мотивам аттракциона в 2003 году уже выпустили фильм. В нем снялись Эдди Мерфи, Теренс Стамп, Натаниел Паркер, Марша Томасон, Дженнифер Тилли, Уоллес Шон и Дина Спайби-Уотерс.

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ДЖЕЙМИ КЕРТИСОуэн УилсонДэнни ДевитоДжаред ЛетоКэти Дипполд
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