В сети появился новый трейлер фильма «Особняк с привидениями» с Дэнни Де Вито и Оуэном Уилсоном

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Особняк с привидениями», поставленного по мотивам культового аттракциона из парка Диснейленд.
Премьера ленты запланирована на 28 июля. Картина расскажет о матери-одиночке по имени Габби, которая переехала в роскошный дом в Новом Орлеане и обнаружила, что у особняка есть пугающие секреты. Ее и ее близких начали терроризировать многочисленные призраки.
По сюжету, чтобы совладать с духами, героиня бращается за помощью сразу к нескольким специалистам: высокооплачиваемому священнику, эксцентричному историку, экстрасенсу и исследователю паранормальных явлений.
Габби в фильме сыграла Росарио Доусон («Мандалорец»). Другие роли исполнили Оуэн Уилсон («Полночь в Париже»), Дэнни ДеВито («Близнецы»), Тиффани Хэддиш («Адская кухня»), Лейкит Стэнфилд («Прочь»), Джейми Ли Кертис («Хеллоуин») и Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»).
Режиссером ленты выступил Джастин Симиен, снявший «Мои волосы хотят убивать». Сценаристкой проекта стала Кэти Дипполд. О деталях работы над фильмом кинематографисты рассказали в ролике, который вышел в июне.
В основу ленты лег образ пугающего особняка из популярного аттракциона, который придумал Уолт Дисней для первого Диснейленда. Он появился в парке в Калифорнии в 1969 году. Изначально посетителям предлагалось погулять по мистическому дому в Луизиане.
Затем аттракцион был перестроен — теперь по особняку можно проехать в специальном вагончике. Существует несколько вариантов «Особняка с привидениями»: в парижском Диснейленде он представляет собой разрушенный дом на американском Западе, а в парках в Токио и Флориде поместья оформлены в готическом стиле.
По мотивам аттракциона в 2003 году уже выпустили фильм. В нем снялись Эдди Мерфи, Теренс Стамп, Натаниел Паркер, Марша Томасон, Дженнифер Тилли, Уоллес Шон и Дина Спайби-Уотерс.