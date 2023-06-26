Вышел ролик о создании фильма «Особняк с привидениями»

The Walt Disney Studios выпустила ролик о съемках фильма «Особняк с приведениями». Он выйдет в кинопрокат 28 июля.
В видео режиссер Джастин Симиен («Мои волосы хотят убивать») рассказывает, что пытался воссоздать атмосферу оригинала с помощью декораций вплоть до мельчайших деталей. Актеры подчеркнули, что быстро нашли общий язык и сдружились.
Картина расскажет о матери-одиночке по имени Габби, которая переехала в роскошный дом в Новом Орлеане и обнаружила, что у особняка есть пугающие секреты. Габби и ее близких начали терроризировать многочисленные призраки.
Чтобы совладать с ними, женщина обращается за помощью сразу к нескольким специалистам: высокооплачиваемому священнику, эксцентричному историку, экстрасенсу и исследователю паранормальных явлений.
В основу ленты лег образ пугающего особняка из популярного аттракциона, который придумал Уолт Дисней для первого Диснейленда. Он появился в парке в Калифорнии в 1969 году. Изначально посетителям предлагалось погулять по мистическому дому в Луизиане.
Затем аттракцион был перестроен — теперь по особняку можно проехать в специальном вагончике. Существует несколько вариантов «Особняка с привидениями»: в парижском Диснейленде он представляет собой разрушенный дом на американском Западе, а в парках в Токио и Флориде поместья оформлены в готическом стиле.
В фильме снялись Джейми Ли Кертис («Хеллоуин»), Росарио Доусон («Мандалорец»), Оуэн Уилсон («Полночь в Париже»), Дэнни ДеВито («Близнецы»), Тиффани Хэддиш («Адская кухня»), Лейкит Стэнфилд («Прочь») и Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»).