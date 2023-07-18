Кэнси Ёнэдзу выпустил песню к новому фильму Хаяо Миядзаки

Японский певец и композитор Кэнси Ёнэдзу выпустил песню «Spinning Globe» к последнему, как предполагается, фильму Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» («How Do You Live?»/«Kimitachi wa dô ikiru ka»).
Композиция наполнена звуками волынки и фортепиано, а также печальным вокалом Ёнэдзу. Композитор рассказал, что получил приглашение поучаствовать в работе над песней к фильму от самого Миядзаки. Ему передали пять томов с раскадровками и объяснениями к «Как поживаете?».
По словам Ёнэдзу, для него песня — это возможность отдать дань уважения режиссеру, чьи работы сопровождали и вдохновляли его с самого детства.
«С самого детства я смотрел фильмы Миядзаки. <…> Спасибо вам за то, что вы продолжаете снимать фильмы на протяжении многих лет, и, пожалуйста, продолжайте снимать еще больше в последующие годы», — подчеркнул Ёнэдзу.
Грядущая лента является первым традиционно анимированным фильмом Studio Ghibli почти за десять лет. А также первым полноценным аниме, снятым Миядзаки после картины «Ветер крепчает» 2013 года, если не считать короткометражку «Гусеница Боро», которую постановщик показывал в музее Ghibli в 2018 году.
Название аниме «Как поживаете?» отсылает к книге писателя Ёсино Гэндзабуро, вышедшей в 1937-м и считающейся в Японии классикой детской литературы. В центре повествования — пятнадцатилетний подросток по имени Дзюнъити Хонда.
Его прозвище Копер-кун — производное от имени астронома Николая Коперника. Хонда недавно потерял отца. Он задумывается над сложными темами: судьба общества и его будущее, отношения между людьми, взгляды на вещи. Легла ли книга в основу картины, неизвестно, подробности сюжета не раскрываются.