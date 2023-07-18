Кэнси Ёнэдзу выпустил песню к новому фильму Хаяо Миядзаки

«С самого детства я смотрел фильмы Миядзаки. <…> Спасибо вам за то, что вы продолжаете снимать фильмы на протяжении многих лет, и, пожалуйста, продолжайте снимать еще больше в последующие годы», — подчеркнул Ёнэдзу.