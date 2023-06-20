В России покажут новый мультфильм Хаяо Миядзаки

Грядущая лента является первым традиционно анимированным фильмом Studio Ghibli почти за десять лет. А также первым полноценным аниме, снятым Миядзаки после картины «Ветер крепчает» 2013 года, если не считать короткометражку «Гусеница Боро», которую постановщик показывал в музее Ghibli в 2018 году. Ожидается, что «Как поживаете?» станет последним в фильмографии японского режиссера.