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В России покажут новый мультфильм Хаяо Миядзаки

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:30

Кинопрокатчик «Русский репортаж» рассказал «Афише Daily», что привезет в Россию последний фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» («How Do You Live?»/«Kimi wa dou ikiru ka?»).

«Наконец-то мы можем говорить об этом вслух. Точную дату проката „How Do You Live?“ в России сообщим уже в скором времени, а пока радуемся новости и разглядываем постеры», — говорится в заявлении прокатчика.

Обложка грядущего фильма Хаяо Миядзаки

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Обложка книги «Как поживаете?» с иллюстрацией от художника Сёити Хага

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Название аниме отсылает к книге писателя Есино Гэндзабуро, вышедшей в 1937-м и считающейся в Японии классикой детской литературы. В центре повествования — пятнадцатилетний подросток по имени Дзюнъити Хонда.

Его прозвище Копер-кун, производное от имени астронома Николая Коперника. Хонда недавно потерял отца. Он задумывается над сложными темами: судьба общества и его будущее, отношения между людьми, взгляды на вещи. Легла ли книга в основу картины, неизвестно, подробности сюжета не раскрываются.

Грядущая лента является первым традиционно анимированным фильмом Studio Ghibli почти за десять лет. А также первым полноценным аниме, снятым Миядзаки после картины «Ветер крепчает» 2013 года, если не считать короткометражку «Гусеница Боро», которую постановщик показывал в музее Ghibli в 2018 году. Ожидается, что «Как поживаете?» станет последним в фильмографии японского режиссера.

5 июня стало известно, что Studio Ghibli не будет выпускать трейлеры или рекламные материалы к проекту. Ведущий продюсер Тосио Судзуки заявил, что команда хочет сохранить «магию фильма для дня премьеры». Мировой релиз картины состоится 14 июля.

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