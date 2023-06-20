В России покажут новый мультфильм Хаяо Миядзаки

Кинопрокатчик «Русский репортаж» рассказал «Афише Daily», что привезет в Россию последний фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» («How Do You Live?»/«Kimi wa dou ikiru ka?»).
«Наконец-то мы можем говорить об этом вслух. Точную дату проката „How Do You Live?“ в России сообщим уже в скором времени, а пока радуемся новости и разглядываем постеры», — говорится в заявлении прокатчика.
Обложка грядущего фильма Хаяо Миядзаки
Обложка книги «Как поживаете?» с иллюстрацией от художника Сёити Хага
Название аниме отсылает к книге писателя Есино Гэндзабуро, вышедшей в 1937-м и считающейся в Японии классикой детской литературы. В центре повествования — пятнадцатилетний подросток по имени Дзюнъити Хонда.
Его прозвище Копер-кун, производное от имени астронома Николая Коперника. Хонда недавно потерял отца. Он задумывается над сложными темами: судьба общества и его будущее, отношения между людьми, взгляды на вещи. Легла ли книга в основу картины, неизвестно, подробности сюжета не раскрываются.
Грядущая лента является первым традиционно анимированным фильмом Studio Ghibli почти за десять лет. А также первым полноценным аниме, снятым Миядзаки после картины «Ветер крепчает» 2013 года, если не считать короткометражку «Гусеница Боро», которую постановщик показывал в музее Ghibli в 2018 году. Ожидается, что «Как поживаете?» станет последним в фильмографии японского режиссера.
5 июня стало известно, что Studio Ghibli не будет выпускать трейлеры или рекламные материалы к проекту. Ведущий продюсер Тосио Судзуки заявил, что команда хочет сохранить «магию фильма для дня премьеры». Мировой релиз картины состоится 14 июля.