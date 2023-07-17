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В Госдуму внесут законопроект о праве Росгвардии на тяжелую технику

Семён Гудошников
Сегодня в 14:30

Депутаты внесут сегодня, 17 июля, законопроект, позволяющий Росгвардии иметь военную, в том числе тяжелую технику. Об этом в телеграм-канале сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Он уточнил, что инициатива вносит поправки в федеральный закон «О войсках национальной гвардии».

О том, что Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки, ее глава Виктор Золотов сообщил 27 июня, через три дня после неудавшегося мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Золотов объявил об этом после выступления Владимира Путина, посвященного мятежу, на Соборной площади Кремля. По словам главы Росгвардии, вопрос о тяжелом вооружении обсуждался с президентом России.

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теги
РосгвардияГосдума
люди
Александр ХинштейнВладимир ПутинВиктор ЗолотовЕвгений Пригожин
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