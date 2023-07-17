«Эта хрень взбаламутила всех»: Рон Перлман записал серию видео о забастовке актеров в Голливуде

«Вот в чем суть этой забастовки. Речь идет о человеческом достоинстве. Вот что значит профсоюзы. Речь идет о возможности прийти домой к своим детям с улыбкой на лице и сказать: „Я сделал это для вас сегодня, чтобы подготовить ваши первые два года обучения в колледже“. Это все, что нам нужно. Всем мир», — заключил Рон Перлман.