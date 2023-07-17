«Эта хрень взбаламутила всех»: Рон Перлман записал серию видео о забастовке актеров в Голливуде

Известный по роли Хеллбоя американский актер Рон Перлман опубликовал в своем инстаграме* четыре видео на тему забастовки профсоюза актеров SAG. Если быть точнее, это обращение к одному из руководителей неназванной голливудской киностудии, которого Перлман называет «ублюдком».
Этот руководитель в комментарии порталу Deadline сказал, что кинокомпании не собираются идти на уступки и выполнять условия бастующих актеров. Вместо этого они подождут момента, когда «члены профсоюза начнут терять свои квартиры и дома».
Перлман решил не церемонится и в своем первом ролике на эту тему начал угрожать голливудскому топ-менеджеру. Сейчас этого видео нет в аккаунте актера, но, как известно, из интернета ничего не пропадает.
«Слушай сюда, ублюдок, есть много способов потерять дом. Некоторые из них финансовые, некоторые, из‑за кармы. А еще можно потерять дом, если кто‑то просто выяснит, кто, черт возьми, такое сказал. И мы знаем, кто это сказал. И где он живет», — заявляет Перлман.
Он добавил: «Ты добиваешься, чтобы семьи голодали, хотя сам зарабатываешь 27 млн долларов в год, не создавая ничего. Будь осторожен, ублюдок, потому что эта хрень взбаламутила всех».
В последующих роликах на эту тему Рон Перлман решил поделиться реакцией общественности на его резкое высказывание и своим опытом работы в качестве члена гильдии SAG.
Актер признается, что погорячился, и уточняет: «Я никому не желаю зла». Но голливудский руководитель в его глазах по-прежнему «ублюдок» и Перлман надеется, что он тоже никому не желает зла.
Затем актер говорит, что забастовка — это лишь один из «симптомов борьбы», которая на самом деле гораздо больше, чем сама забастовка. Основная его претензия заключается в том, что США становятся бездушной страной, где все решают корпорации.
«Корпорации заботит только одно: квартальная прибыль, акционеры и акционеры. Вы руководите чем‑то связанным с красотой и творчеством, например с кино, телевидением и другим изобразительным искусством, но при этом заботитесь только об одном — деньгах», — говорит Перлман.
Вместо этого актер советует стараться налаживать дружеские контакты, осознавать ценность человеческих ресурсов и их воздействие на общество.
Перлман призвал Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) «поддерживать определенную гуманность» в переговорах, добавив: «Не может быть, чтобы все дело было только в ваших гребанном Porsche и ваших гребанных ценах на акции. Должно быть достоинство, если мы собираемся и дальше отражать человеческие ценности, чем мы и занимаемся как актеры и сценаристы».
«И не только мы. Еще операторы, костюмеры, гримеры, стилисты, художники-постановщики. Вы хотите, чтобы они тоже потеряли свои гребаные дома? Вы этого добиваетесь? Просто, черт возьми, сломать всех? Грустно», — говорит актер.
Он отметил, что ни разу не назвал ни одного имени, поскольку не хочет, чтобы кто‑либо пострадал. Но пора перестать «нести чушь» и «убивать все прекрасное в этой стране, назначая всему цену».
«Вот в чем суть этой забастовки. Речь идет о человеческом достоинстве. Вот что значит профсоюзы. Речь идет о возможности прийти домой к своим детям с улыбкой на лице и сказать: „Я сделал это для вас сегодня, чтобы подготовить ваши первые два года обучения в колледже“. Это все, что нам нужно. Всем мир», — заключил Рон Перлман.
Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Ночь в музее»), присоединившийся к забастовке, прокомментировал высказывания Перлмана так: «Я считаю, что Рон Перлман не играет. Как и делают лучшие актеры».
Звезда «Большой игры» Джессика Честейн добавила: «AMPTP отказался заключить честную сделку на телевидении, в театре и в потоковом вещании. Мы не боимся борьбы и не отступим. Поэтому мой профсоюз SAG/AFTRA сейчас бастует».
Забастовка Гильдии актеров стартовала в середине июля. Помимо Перлмана, Стиллера и Честейн к ней присоединились около 160 тыс. человек — именно столько членов в гильдии SAG на данный момент.
В числе причин: устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров. Актеры требуют от компаний повышение заработной платы и защиту от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Теперь артисты не будут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры. Это первая с 1980 года забастовка гильдии SAG и первая с 1960-го, в которой участвуют и актеры, и сценаристы.
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