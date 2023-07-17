«Это к собаке гуманнее»: в Бурятии будут усыплять бродячих животных

По словам главы Бурятии, бродячие собаки в регионе обычно не комнатные, а сторожевые. Он заявил, что в республике достаточно много случаев нападения бродячих собак на людей, не уточнив их количество. Стерилизация не позволяет в полной мере контролировать размножение животных и их поведение, утверждает он.