«Это к собаке гуманнее»: в Бурятии будут усыплять бродячих животных

Власти республики Бурятия решили усыплять бродячих животных, сообщил «Ведомостям» глава региона Алексей Цыденов.
«Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее. Есть рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем ее держать закрытую в вольере всю жизнь», — считает он.
Цыденов отметил, что собак после отлова будут помещать в питомник на срок, который определит парламент республики. Животных, которых за это время не заберут прежние или новые владельцы, усыпят.
По словам главы Бурятии, бродячие собаки в регионе обычно не комнатные, а сторожевые. Он заявил, что в республике достаточно много случаев нападения бродячих собак на людей, не уточнив их количество. Стерилизация не позволяет в полной мере контролировать размножение животных и их поведение, утверждает он.
Первый зампред Госдумы по экологии Владимир Бурматов назвал недопустимым поручение главы Бурятии. В разговоре с «Подъемом» он сказал, что усыпление животных — это негуманный, нерациональный и неправильный подход.
«Кого ещё гуманнее усыплять, чем заботиться о них всю жизнь? На кого дальше будет распространена „забота“ чиновников Бурятии? Я такого подхода просто не приемлю», — заявил Бурматов.
По его мнению, бурятские чиновники вместо того, чтобы бороться с причиной (оставление животных на улице хозяевами и их бесконтрольное размножение), «борются даже не со следствием, а просто решили найти крайних, тех, с кем проще всего свести счёты».
У региональных властей появилась возможность убивать бездомных собак благодаря недавно принятому закону, который дает им право самим определять порядок обращения с безнадзорными животными. Теперь если региональные власти решат, что животные причиняют вред гражданам, они смогут установить порядок отлова, при котором можно не соблюдать некоторые нормы федерального законодательства, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных.