Съемки второго сезона «Интервью с вампиром» остановились из‑за забастовки актеров

В основу «Интервью с вампиром» лег одноименный роман Энн Райс, по которому в 1994 году был снят фильм с Томом Крузом и Брэдом Питтом в главных ролях. В центре сериала вампир Луи де Пон дю Лак, который вместе со своим создателем Лестатом де Лионкуром и вампиршей-подростком Клодией рассказывает журналисту о своей жизни. Первый сезон проекта был тепло принят критиками.