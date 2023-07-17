Съемки второго сезона «Интервью с вампиром» остановились из‑за забастовки актеров

Второй сезон сериала «Интервью с вампиром» приостановлен из‑за забастовки актеров, несмотря на то что он снимается за пределами США и преимущественно с международными артистами. Об этом сообщает Deadline.
С апреля проект снимается в основном в Праге, в нем играют британцы Ассад Заман, Джейкоб Андерсон, Делейни Хейлз, австралиец Сэм Рид, а также американский актер Эрик Богосян.
Некоторые американские проекты, снимающиеся за границей с преимущественно интернациональным составом смогли продолжить свою работу, несмотря на забастовку. Среди таких проектов — «Дом дракона» и «Индустрия».
«Интервью с вампиром» прекратил работу, так как некоторые звезды являются членами американского профсоюза SAG. А в «Доме дракона» и «Индустрии» актеры работают по контракту с британским профсоюзом Equity — его правила не разрешают проводить забастовки в знак солидарности с коллегами.
В основу «Интервью с вампиром» лег одноименный роман Энн Райс, по которому в 1994 году был снят фильм с Томом Крузом и Брэдом Питтом в главных ролях. В центре сериала вампир Луи де Пон дю Лак, который вместе со своим создателем Лестатом де Лионкуром и вампиршей-подростком Клодией рассказывает журналисту о своей жизни. Первый сезон проекта был тепло принят критиками.