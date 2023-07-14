Съемки второго сезона «Дома дракона» продолжатся, несмотря на забастовки

Забастовка актеров в США не помешает съемкам второго сезона «Дома дракона» в Великобритании. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, все дело в том, что многие актеры сериала являются членами британского профсоюза Equity. Его правила не разрешают проводить забастовки в знак солидарности с коллегами.
Если актер нарушит правила, то у него не будет защиты от возможного увольнения или иска со стороны работодателя. Equity порекомендовал актерам в разных положениях, в том числе членам SAG-AFTRA, продолжать работать.
13 июня профсоюз актеров США (SAG-AFTRA) официально объявил о забастовке против кино- и телекомпаний. Артисты требуют от компаний повышение заработной платы и защиту от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ).