В Москве на 45% увеличилось число стобалльников по ЕГЭ

Когда в Рособрнадзоре представляли первые результаты по ЕГЭ-2023, там заявили, что максимальные 300 баллов получил в России лишь один человек (а в прошлом году таких было 16). По 200 баллов за два экзамена в этом году набрали 266 человек, по 100 за один — 6087.