В Москве на 45% увеличилось число стобалльников по ЕГЭ

Число выпускников, набравших 100 баллов по одному из предметов на ЕГЭ, выросло в Москве на 45% — до 2114. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Девять московских школьников получили 300 баллов за три предмета, что в два раза больше, чем в прошлом году. Четыре человека получили 395 баллов по итогам четырех экзаменов.
Вырос и средний балл по всем предметам. По русскому, литературе, биологии, химии, физике, истории, информатике и географии рост составил до 13%.
Высокобалльные результаты (от 80 до 100) чаще всего получали по литературе, иностранным и русскому языкам, химии и истории.
Когда в Рособрнадзоре представляли первые результаты по ЕГЭ-2023, там заявили, что максимальные 300 баллов получил в России лишь один человек (а в прошлом году таких было 16). По 200 баллов за два экзамена в этом году набрали 266 человек, по 100 за один — 6087.
Самый высокий средний балл оказался по русскому языку — 68,43. По профильной математике этот показатель достиг 55,62, а по базовой — 4,07 (по пятибалльной шкале). Средний балл по литературе составил 63,97, по химии — 56,23, по географии — 54,6, по физике — 54,85 и истории — 56,37.