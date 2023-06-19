В 2023 году только один выпускник набрал максимальные 300 баллов на ЕГЭ

По итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за 2023 год только один выпускник набрал максимальное количество баллов за три предмета — 300. Об этом в рамках пресс-конференции о первых результатах экзамена сообщил Рособрнадзор.
По 200 баллов за два экзамена удалось получить 266 выпускникам. 6087 человек стали стобалльниками.
Самый высокий средний балл оказался по русскому языку — 68,43. По профильной математике этот показатель составил 55,62, а по базовой — 4,07 (по пятибалльной шкале).
Средний балл по литературе составил 63,97, по химии — 56,23, по географии — 54,6, по физике — 54,85 и истории — 56,37.
В прошлом году 300 баллов смогли набрать 16 учеников. По 200 баллов за два экзамена удалось получить 381 выпускнику, 100 баллов за один — 6544.