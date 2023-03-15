Джеймс Ганн поставит фильм «Супермен: Наследие» по собственному сценарию

Американский режиссер Джеймс Ганн, известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет», поставит ленту «Супермен: Наследие» по собственному сценарию. Об этом сообщил Deadline.
Этот кинопроект должен положить начало мультиплатформенной вселенной DC, отметило издание. Над ее развитием работают Ганн и Питер Сафран на посту руководителей компании DC Studios.
Ганн уже объявлял, что начал работу над сценарием нового фильма о Супермене. Тогда он рассказывал, что проект расскажет о юности персонажа, поэтому главную роль в картине сыграет не Генри Кавилл.
«„Супермен: Наследие“ рассказывает историю путешествия Супермена к примирению с его криптонским происхождением и человеческим воспитанием в качестве Кларка Кента из Смолвилля, штат Канзас. Он — воплощение правды, справедливости и американского пути, руководствующийся человеческой добротой в мире, который считает доброту старомодной», — написал Deadline.
Фильм выйдет в кинопрокат 11 июля 2025 года. Когда начнутся съемки картины, пока неясно.