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Джеймс Ганн поставит фильм «Супермен: Наследие» по собственному сценарию

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:23

Американский режиссер Джеймс Ганн, известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет», поставит ленту «Супермен: Наследие» по собственному сценарию. Об этом сообщил Deadline.

Этот кинопроект должен положить начало мультиплатформенной вселенной DC, отметило издание. Над ее развитием работают Ганн и Питер Сафран на посту руководителей компании DC Studios.

Ганн уже объявлял, что начал работу над сценарием нового фильма о Супермене. Тогда он рассказывал, что проект расскажет о юности персонажа, поэтому главную роль в картине сыграет не Генри Кавилл.

«„Супермен: Наследие“ рассказывает историю путешествия Супермена к примирению с его криптонским происхождением и человеческим воспитанием в качестве Кларка Кента из Смолвилля, штат Канзас. Он — воплощение правды, справедливости и американского пути, руководствующийся человеческой добротой в мире, который считает доброту старомодной», — написал Deadline.

Фильм выйдет в кинопрокат 11 июля 2025 года. Когда начнутся съемки картины, пока неясно.

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