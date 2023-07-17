Великобритания ввела санкции против министров культуры и просвещения, Антона Красовского и «Артека»

Вместе с ними в список попали вице-премьер Башкортостана Ленара Иванова, зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко.