Великобритания ввела санкции против министров культуры и просвещения, Антона Красовского и «Артека»

Правительство Великобритании пополнило санкционный список российских физлиц и организаций, сообщает ТАСС. Всего в него добавили 14 новых позиций.
Санкции ввели против министра просвещения Сергея Кравцова, министра культуры Ольги Любимовой, главы Адыгеи Мурата Кумпилова, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, телеведущего Антона Красовского, политтехнолога Тимофея Сергейцева, главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева и международного детского центра «Артек» в Крыму.
Всем им запрещены въезд в Великобританию, оказание трастовых услуг и заморозка активов в случае их обнаружения, передает информагентство.
Вместе с ними в список попали вице-премьер Башкортостана Ленара Иванова, зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко.
17 июля Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с Олега Тинькова. Британский миллиардер считает, что основатель банка «Тинькофф» оказался под необоснованными санкциями ошибочно.