«Я всегда была просто собой»: как Джейн Биркин стала скандальной певицей и мировой иконой стиля

Вскоре певица и актриса сошлась с режиссером Жаком Дуайном, и в 1982 году у них родилась дочь Лу. Генсбур при этом не исчез из жизни Биркин: узнав о рождении девочки, он прислал подарки и даже стал ее крестным. Культовый музыкант скончался в марте 1991 года, и вплоть до его смерти бывшие возлюбленные продолжали общаться. « Серж был важной частью моей жизни. Он был моим товарищем, моим лучшим другом. Он мог заявиться ко мне в любое время дня и ночи, и для него у нас всегда была комната, — вспоминала актриса. — Я готовила ему ужин или приносила чашку чая — и сидела с ним и болтала. Мне повезло: на самом деле я никогда не теряла Сержа».