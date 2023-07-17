«Я всегда была просто собой»: как Джейн Биркин стала скандальной певицей и мировой иконой стиля

16 июля в своем доме в Париже скончалась 76-летняя певица и актриса Джейн Биркин, ее обнаружила мертвой сиделка. Вспоминаем, чем она прославилась, и как получила звание «французской иконы» — так ее назвал даже президент Франции Эммануэль Макрон.
Джейн Мэллори Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне в семье театральной актрисы и британского морского офицера. Сама Джейн характеризовала себя как «стеснительную англичанку», но, судя по дневниковым записям, проявляла интерес к моде и красоте. «Линда сегодня накрасила губы и напудрилась. Я попробовала пососать красную конфетку „Смартис“, чтобы казалось, что у меня тоже накрашены губы, но ничего не вышло. Уроки сделать не успела», — [писала] тринадцатилетняя девочка, упоминая младшую сестру. С 1965-го Биркин начала активно сниматься в кино: сначала ей досталась эпизодическая роль в «Сноровка… и как ее обрести», а потом в ее фильмографии появились «Фотоувеличение», «Бассейн», «Дороги Катманду», «Смерть на Ниле» — за свою жизнь актриса появилась более чем в 50 картинах.
Британская актриса театра и кино Джуди Кэмпбелл со своим мужем, капитан-лейтенантом Дэвидом Биркином, на крестинах их маленькой дочери, будущей актрисы Джейн Биркин. 1 мая 1947 года
Свадьба Джейн Биркин и Джона Барри. 16 октября 1965 года
Джейн Биркин с 7-месячной Кейт Барри. 9 ноября 1967 года
Джейн Биркин и Серж Генсбур
Джейн Биркин и Серж Генсбур дома держат Шарлотту на руках. 1971 год, Париж
Джейн Биркин, Серж Генсбур, Кейт Барри и Шарлотта Люси Генсбур. 7 мая 1972 года
Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур. Около 1980 года, Франция. Фото: Джером Чатин/Gamma-Rapho через Getty Images
В 18 лет она вышла замуж за 32-летнего композитора Джона Барри, который написал музыку к 11 фильмам о Джеймсе Бонде. Они вступили в брак всего через год после знакомства, в этом союзе родилась дочь Кейт. Но уже через три года пара развелась.
В 1968 году на съемках фильма Пьера Гримбла «Слоган» в Париже Биркин познакомилась с музыкантом Сержем Генсбуром. В начале знакомства она думала, что Генсбур ее презирает и «злобно» на нее смотрит. Но узнав его ближе, Джейн изменила свое мнение. «Он немного странный, но я его люблю. Он не похож ни на кого из моих прежних знакомых — довольно опустившийся, но в то же время чистый», — описывала его актриса в своем дневнике. Так начался их роман.
Еще до знакомства с будущей возлюбленной Генсбур написал песню «Je t’aime… moi non plus» и планировал выпустить ее в дуэте с Брижитт Бардо. Но в итоге композиция вышла в 1969 году с Джейн Биркин и стала скандальным хитом. Откровенный текст и стоны певицы возмутили папу римского Павла VI, который запретил песню. После этого «Je t’aime… moi non plus» нельзя было транслировать во многих странах Европы.
Биркин и Генсбур не были женаты, в 1971 году у них родилась дочь Шарлотта, которая, как и мать, стала актрисой и певицей. В их союзе было много страсти и творчества, они много путешествовали по миру, представляя совместные фильмы. В 1976 году вышла драма «Я тебя люблю, и я тебя тоже нет» — его французское название «Je t’aime moi non plus» повторяло название скандального хита.
Две яркие творческие личности не всегда могли усмирить свой характер — их ссоры были громкими и публичными. Во время одной из них Генсбур начал в кафе рыться в сумке возлюбленной, и она швырнула пирожное ему в лицо. И когда тот, разозлившись, побежал за Биркин, она прямо в одежде прыгнула в Сену.
Такой насыщенный событиями роман однажды должен был подойти к концу — так и произошло в начале 1980-х.
Вскоре певица и актриса сошлась с режиссером Жаком Дуайном, и в 1982 году у них родилась дочь Лу. Генсбур при этом не исчез из жизни Биркин: узнав о рождении девочки, он прислал подарки и даже стал ее крестным. Культовый музыкант скончался в марте 1991 года, и вплоть до его смерти бывшие возлюбленные продолжали общаться. «Серж был важной частью моей жизни. Он был моим товарищем, моим лучшим другом. Он мог заявиться ко мне в любое время дня и ночи, и для него у нас всегда была комната, — вспоминала актриса. — Я готовила ему ужин или приносила чашку чая — и сидела с ним и болтала. Мне повезло: на самом деле я никогда не теряла Сержа».
Джейн Биркин всегда выглядела безукоризненно — несмотря на показное равнодушие к моде. «Я не такая элегантная, как француженки, но мне при этом все равно — в отличие от англичанок», — утверждала она в 2021 году и добавила, что комфортнее всего себя чувствует в старых джинсах, «конверсах» и мужском свитере. В молодости актриса отдавала предпочтение мини-платьям, джинсам клеш, футболкам и рубашкам на голое тело. Ее манеру одеваться можно отнести к франдинавскому стилю, в котором объединяются французская и скандинавская мода.
Важной частью образов Биркин долгое время считалась большая плетеная корзина: она никак не могла найти идеальную сумку. Но в 1984 году певица оказалась в одном самолете с Жаном Луи Дюма, представителем Hermès. Он увидел расстроенную Джейн Биркин, чьи вещи вывалились на пол, и предложил ей создать идеальную сумку с карманами. Есть несколько версий того, что происходило дальше: по одной из них в основе Birkin лежит дизайн, разработанный в модном доме еще в начале века, по другой — знаменитость сама набросала эскиз еще в самолете. Сумка стала невероятно популярной, и она остается таковой по сей день. Чтобы приобрести люксовый аксессуар, необходимо стать постоянным покупателем Hermès и встать в очередь, надеясь на удачу. При этом цена на классическую модель начинается от 12 000 долларов и может доходить до сотен тысяч.
При всем этом Джейн Биркин не испытывала особых чувств от того факта, что ее считают мировой иконой стиля. «Конечно, в молодости я очень любила дизайнерскую одежду, как и большинство женщин моего возраста. Но это все пустяки, я всегда была просто собой», — заявила она в интервью в 2020 году.