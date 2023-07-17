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«Я всегда была просто собой»: как Джейн Биркин стала скандальной певицей и мировой иконой стиля

Анна Красюк
Сегодня в 18:37

16 июля в своем доме в Париже скончалась 76-летняя певица и актриса Джейн Биркин, ее обнаружила мертвой сиделка. Вспоминаем, чем она прославилась, и как получила звание «французской иконы» — так ее назвал даже президент Франции Эммануэль Макрон.

Джейн Мэллори Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне в семье театральной актрисы и британского морского офицера. Сама Джейн характеризовала себя как «стеснительную англичанку», но, судя по дневниковым записям, проявляла интерес к моде и красоте. «Линда сегодня накрасила губы и напудрилась. Я попробовала пососать красную конфетку „Смартис“, чтобы казалось, что у меня тоже накрашены губы, но ничего не вышло. Уроки сделать не успела», — [писала] тринадцатилетняя девочка, упоминая младшую сестру. С 1965-го Биркин начала активно сниматься в кино: сначала ей досталась эпизодическая роль в «Сноровка… и как ее обрести», а потом в ее фильмографии появились «Фотоувеличение», «Бассейн», «Дороги Катманду», «Смерть на Ниле» — за свою жизнь актриса появилась более чем в 50 картинах.

Британская актриса театра и кино Джуди Кэмпбелл со своим мужем, капитан-лейтенантом Дэвидом Биркином, на крестинах их маленькой дочери, будущей актрисы Джейн Биркин. 1 мая 1947 года

© George W. Hales/Getty Images
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Свадьба Джейн Биркин и Джона Барри. 16 октября 1965 года

© Mirrorpix/Getty Images
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Джейн Биркин с 7-месячной Кейт Барри. 9 ноября 1967 года

© Reg Burkett/Getty Images
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Джейн Биркин и Серж Генсбур

© Universal History Archive/Getty Images
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Джейн Биркин и Серж Генсбур дома держат Шарлотту на руках. 1971 год, Париж

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Джейн Биркин, Серж Генсбур, Кейт Барри и Шарлотта Люси Генсбур. 7 мая 1972 года

© Mirrorpix/Getty Images
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© William KAREL/Getty Images
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Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур. Около 1980 года, Франция. Фото: Джером Чатин/Gamma-Rapho через Getty Images

© Jerome CHATIN/Getty Images
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В 18 лет она вышла замуж за 32-летнего композитора Джона Барри, который написал музыку к 11 фильмам о Джеймсе Бонде. Они вступили в брак всего через год после знакомства, в этом союзе родилась дочь Кейт. Но уже через три года пара развелась.

В 1968 году на съемках фильма Пьера Гримбла «Слоган» в Париже Биркин познакомилась с музыкантом Сержем Генсбуром. В начале знакомства она думала, что Генсбур ее презирает и «злобно» на нее смотрит. Но узнав его ближе, Джейн изменила свое мнение. «Он немного странный, но я его люблю. Он не похож ни на кого из моих прежних знакомых — довольно опустившийся, но в то же время чистый», — описывала его актриса в своем дневнике. Так начался их роман.

Еще до знакомства с будущей возлюбленной Генсбур написал песню «Je t’aime… moi non plus» и планировал выпустить ее в дуэте с Брижитт Бардо. Но в итоге композиция вышла в 1969 году с Джейн Биркин и стала скандальным хитом. Откровенный текст и стоны певицы возмутили папу римского Павла VI, который запретил песню. После этого «Je t’aime… moi non plus» нельзя было транслировать во многих странах Европы.

«Песня взлетела во всех европейских чартах. Нас проклял папа римский. Серж говорил, что он — „наш лучший пиарщик“. И правда, сразу после выхода номера ватиканской газеты L’Osservatore Romano пластинка начала продаваться как горячие пирожки», — описывала громкие события Биркин.

Биркин и Генсбур не были женаты, в 1971 году у них родилась дочь Шарлотта, которая, как и мать, стала актрисой и певицей. В их союзе было много страсти и творчества, они много путешествовали по миру, представляя совместные фильмы. В 1976 году вышла драма «Я тебя люблю, и я тебя тоже нет» — его французское название «Je t’aime moi non plus» повторяло название скандального хита.

Две яркие творческие личности не всегда могли усмирить свой характер — их ссоры были громкими и публичными. Во время одной из них Генсбур начал в кафе рыться в сумке возлюбленной, и она швырнула пирожное ему в лицо. И когда тот, разозлившись, побежал за Биркин, она прямо в одежде прыгнула в Сену.

Такой насыщенный событиями роман однажды должен был подойти к концу — так и произошло в начале 1980-х.

«Мне 33 года. Я имею право жить как хочу, никому не подчиняясь, никого не боясь, ничего не стыдясь. Серж никогда на это не пойдет. Он не позволит мне жить в его доме и не слушаться его приказов», — записала Джейн Биркин в мае 1980-го в дневнике.

Вскоре певица и актриса сошлась с режиссером Жаком Дуайном, и в 1982 году у них родилась дочь Лу. Генсбур при этом не исчез из жизни Биркин: узнав о рождении девочки, он прислал подарки и даже стал ее крестным. Культовый музыкант скончался в марте 1991 года, и вплоть до его смерти бывшие возлюбленные продолжали общаться. «Серж был важной частью моей жизни. Он был моим товарищем, моим лучшим другом. Он мог заявиться ко мне в любое время дня и ночи, и для него у нас всегда была комната, — вспоминала актриса. — Я готовила ему ужин или приносила чашку чая — и сидела с ним и болтала. Мне повезло: на самом деле я никогда не теряла Сержа».

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Джейн Биркин всегда выглядела безукоризненно — несмотря на показное равнодушие к моде. «Я не такая элегантная, как француженки, но мне при этом все равно — в отличие от англичанок», — утверждала она в 2021 году и добавила, что комфортнее всего себя чувствует в старых джинсах, «конверсах» и мужском свитере. В молодости актриса отдавала предпочтение мини-платьям, джинсам клеш, футболкам и рубашкам на голое тело. Ее манеру одеваться можно отнести к франдинавскому стилю, в котором объединяются французская и скандинавская мода.

Важной частью образов Биркин долгое время считалась большая плетеная корзина: она никак не могла найти идеальную сумку. Но в 1984 году певица оказалась в одном самолете с Жаном Луи Дюма, представителем Hermès. Он увидел расстроенную Джейн Биркин, чьи вещи вывалились на пол, и предложил ей создать идеальную сумку с карманами. Есть несколько версий того, что происходило дальше: по одной из них в основе Birkin лежит дизайн, разработанный в модном доме еще в начале века, по другой — знаменитость сама набросала эскиз еще в самолете. Сумка стала невероятно популярной, и она остается таковой по сей день. Чтобы приобрести люксовый аксессуар, необходимо стать постоянным покупателем Hermès и встать в очередь, надеясь на удачу. При этом цена на классическую модель начинается от 12 000 долларов и может доходить до сотен тысяч.

При всем этом Джейн Биркин не испытывала особых чувств от того факта, что ее считают мировой иконой стиля. «Конечно, в молодости я очень любила дизайнерскую одежду, как и большинство женщин моего возраста. Но это все пустяки, я всегда была просто собой», — заявила она в интервью в 2020 году.

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