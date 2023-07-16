Скончалась певица Джейн Биркин. В ее честь названы популярные сумки Hermes

В честь Биркин названы известные сумки Hermes. Концепт аксессуара пришел в голову главе модного дома Жану-Луи Дюма в 1984 году. Он сидел рядом с Джейн Биркин на рейсе из Парижа в Лондон. Та положила свою соломенную дорожную сумку в ящик над своим креслом, но ее содержимое выпало на пол, и ей пришлось в спешке собирать. Биркин рассказала Дюма, как трудно ей было найти кожаную сумку, которая бы ей нравилась. Тогда модельер тут же набросал эскиз для гибкой и вместительной прямоугольной сумки с откидной крышкой, седельной строчкой и карманом для детских бутылочек.