Скончалась певица Джейн Биркин. В ее честь названы популярные сумки Hermes

По информации издания, 16 июля сиделка обнаружила певицу и актрису мертвой в ее парижском доме. Не так давно Биркин отменила концерты по состоянию здоровья.
«Я всегда была большим оптимистом, и я понимаю, что мне нужно немного времени, чтобы снова выступать на сцене и с вами», — написала она в мае, анонсируя перенос выступлений.
Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, а в конце 1960-х годов переехала во Францию. В первом браке с композитором Джоном Барри у нее родилась дочь Кейт. После развода она встретила Сержа Генсбура. Вместе они составили культовую пару, которая в 1969 году вознесла ее на вершину хит-парада с незабываемым дуэтом «Je t’aime… moi non plus».
От десятилетнего союза с Сержем Генсбуром в 1971 году у нее родилась вторая дочь Шарлотта Генсбур. После этого разрыва с 1980 по 1992 год она жила с кинорежиссером Жаком Дойоном, от которого у нее есть дочь Лу Дойон.
Певица, а также актриса, сценарист и режиссер, она снялась во многих фильмах, в том числе в «Бассейне», «Фотоувеличении» и «Смерти на Ниле», а также пробовала себя в театре.
В сентябре 2021 г. мать Шарлотты Генсбур уже была вынуждена отменить концерты после перенесенного в легкой форме инсульта. «Я снова на ногах, и у меня все хорошо», — успокоила она нас в интервью Le Parisien.
В честь Биркин названы известные сумки Hermes. Концепт аксессуара пришел в голову главе модного дома Жану-Луи Дюма в 1984 году. Он сидел рядом с Джейн Биркин на рейсе из Парижа в Лондон. Та положила свою соломенную дорожную сумку в ящик над своим креслом, но ее содержимое выпало на пол, и ей пришлось в спешке собирать. Биркин рассказала Дюма, как трудно ей было найти кожаную сумку, которая бы ей нравилась. Тогда модельер тут же набросал эскиз для гибкой и вместительной прямоугольной сумки с откидной крышкой, седельной строчкой и карманом для детских бутылочек.