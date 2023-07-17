Сырая рыба на завтрак, обед и ужин: моряк выжил, проведя два месяца в Тихом океане

В апреле 51-летний австралийский моряк Тим Шеддок со своей собакой Беллой начал путешествие в Французскую Полинезию — он планировал проплыть на лодке почти 6000 километров. Но во время шторма судно пострадало, и Шеддок потерял возможность связаться с кем‑то на суше. Так он и его питомица остались брошены в Северной части Тихого океана на произвол судьбы.
Моряка и собаку обнаружили лишь спустя два месяца. Вертолет, который сопровождал траулер с тунцом, обнаружил их у берегов Мексики. Чтобы выжить, они питались сырой рыбой и пили дождевую воду. Чтобы не получить солнечный удар и ожоги, прятались под навесом лодки. Об этом Шеддок рассказал австралийскому каналу 9News.
Врачи, осмотревшие путешественника, утверждают, что его жизненные показатели в норме. Все хорошо и с Беллой. «Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долгое время был один в море», — сказал найденный моряк. И добавил, что у него «очень хорошее здоровье».
Комментаторы поражаются этой удивительной истории спасения и сравнивают Шеддока с Томом Хэнксом в фильме «Изгой» — кустистая борода сделала их похожими друг на друга. В твиттере утверждают, что моряку повезло не быть веганом, и хвалят его выносливость: «Какой же он находчивый человек, раз так долго сохранял жизнь и себе, и своему лучшему другу».