Сырая рыба на завтрак, обед и ужин: моряк выжил, проведя два месяца в Тихом океане

Комментаторы поражаются этой удивительной истории спасения и сравнивают Шеддока с Томом Хэнксом в фильме «Изгой» — кустистая борода сделала их похожими друг на друга. В твиттере утверждают, что моряку повезло не быть веганом, и хвалят его выносливость: «Какой же он находчивый человек, раз так долго сохранял жизнь и себе, и своему лучшему другу».