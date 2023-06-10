В Колумбии спасли четырех детей, выживших после крушения самолета. Их искали 40 дней

1 мая дети, братья и сестры в возрасте от одного года до 13 лет, летели с матерью на самолете Cessna 206 из бразильского города Араракуара в колумбийский город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Там их ждал отец, бежавший из своего города из‑за угроз.