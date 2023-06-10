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В Колумбии спасли четырех детей, выживших после крушения самолета. Их искали 40 дней

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55

Колумбийские военные нашли в джунглях четверых детей, выживших после крушения самолета, сообщает The Guardian. Они выживали более 40 дней.

1 мая дети, братья и сестры в возрасте от одного года до 13 лет, летели с матерью на самолете Cessna 206 из бразильского города Араракуара в колумбийский город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Там их ждал отец, бежавший из своего города из‑за угроз.

Судно потерпело крушение из‑за отказа двигателя. Все взрослые — мать детей, пилот и еще один пассажир — погибли, а дети выжили и отправились искать помощь. Когда разбитый самолет нашли, детей в нем не было.

Когда военные и местные жители нашли детей, те были обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Им оказывают медицинскую помощь.

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