В Колумбии спасли четырех детей, выживших после крушения самолета. Их искали 40 дней

Колумбийские военные нашли в джунглях четверых детей, выживших после крушения самолета, сообщает The Guardian. Они выживали более 40 дней.
1 мая дети, братья и сестры в возрасте от одного года до 13 лет, летели с матерью на самолете Cessna 206 из бразильского города Араракуара в колумбийский город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Там их ждал отец, бежавший из своего города из‑за угроз.
Судно потерпело крушение из‑за отказа двигателя. Все взрослые — мать детей, пилот и еще один пассажир — погибли, а дети выжили и отправились искать помощь. Когда разбитый самолет нашли, детей в нем не было.
Когда военные и местные жители нашли детей, те были обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Им оказывают медицинскую помощь.