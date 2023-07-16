Месси официально перешел в американский клуб «Интер Майами»

Американский футбольный клуб «Интер Майами» объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Контракт спортсмена подписан до 2025 года.
Месси присоединится к команде в ближайшие дни. Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас поприветствовал футболиста и его семью «в их новом доме». Клуб выступает в североамерианской лиге MLS и в этом сезоне занимает последнее место в Восточной конференции. Из 16 матчей команда выиграла лишь пять.
«Я очень горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединяется к нашему клубу, я также рад приветствовать хорошего друга, замечательного человека и его прекрасную семью, присоединившихся к нашему сообществу „Интер Майами“. Следующий этап нашего приключения начинается здесь, и я не могу дождаться, когда Лео выйдет на поле», — сказал совладелец клуба Дэвид Бекхэм.
О переходе Месси в «Интер Майами» стало известно в июне. «Я очень рад сделать следующий шаг в своей карьере в „Интер Майами“ и в США. Это фантастическая возможность, вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект», — заявил он.
Месси играл за «ПСЖ» с 2021 года. За два сезона в команде он стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Играя за «ПСЖ» во французском чемпионате, Месси провел 57 матчей, забив 22 гола и отдав 30 результативных передач.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Месси решил не продлевать контракт с «ПСЖ» из‑за вылета клуба из Лиги чемпионов и нестабильного развития клуба.