Месси официально перешел в американский клуб «Интер Майами»

«Я очень горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединяется к нашему клубу, я также рад приветствовать хорошего друга, замечательного человека и его прекрасную семью, присоединившихся к нашему сообществу „Интер Майами“. Следующий этап нашего приключения начинается здесь, и я не могу дождаться, когда Лео выйдет на поле», — сказал совладелец клуба Дэвид Бекхэм.