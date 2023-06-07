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Лионель Месси перейдет в американский клуб «Интер Майами»

Семён Гудошников
Вчера в 22:36

Аргентинский нападающий Лионель Месси перейдет в американский клуб «Интер Майами». Об этом он рассказал в интервью Mundo Deportivo. Деталей сделки футболист не раскрыл.

«Я принял решение, что поеду в Майами. Я еще не закрыл все на сто процентов. Мне не хватает некоторых вещей, но мы решили продолжить путь», — заявил он.

Месси также отметил, что не стал подписывать контракт с «Барселоной», хотя и хотел вернуться в клуб. Ранее ESPN сообщал, что после перехода в «Интер Майами» аргентинца может взять в аренду каталонский клуб.

«Интер Майами» принадлежит группе инвесторов, возглавляемой Дэвидом Бэкхемом. Клуб выступает в североамерианской лиге MLS и в этом сезоне занимает последнее место в Восточной конференции. Из 16 матчей команда выиграла лишь пять.

В начале мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси решил не продлевать контракт с командой. По словам Романо, игрок недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов и нестабильным развитием клуба. После появления слухов об уходе фанаты «ПСЖ» устроили митинг.

В испанской телевизионной программе El Chiringuito сообщали, что Месси согласился на переход в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 660 млн долларов в год. Источник агентства AFP назвал переход аргентинца в саудовский клуб решенным вопросом.

Аргентинский нападающий играл за «ПСЖ» с 2021 года. За два сезона в команде он стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Играя за «ПСЖ» во французском чемпионате, Месси провел 57 матчей, забив 22 гола и отдав 30 результативных передач.

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Лионель МессиФабрицио РоманоДэвид Бэкхем
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