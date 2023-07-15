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«Любой террор — зло»: Собчак и Симоньян прокомментировали сообщения о срыве ФСБ покушения на них

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Телеведущая Ксения Собчак и главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировали сообщения ФСБ о срыве покушения на них. Заявления они опубликовали в своих телеграм-каналах.

Собчак поблагодарила спецслужбы «за их работу» при условии, если покушения на нее действительно планировалось и «это все правда». «Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких „но“», — написала она.

Симоньян выразила свое личное мнение коротко: «Работаем, братья!». МИД РФ сообщило, что силовики «уже не впервые» предотвращают покушения на Симоньян, и, по его данным, она регулярно получает угрозы.

15 июля ФСБ сообщила о срыве подготовки убийств Собчак и Симоньян членами неонацистской группировки «Параграф-88». Они якобы делали это по заданию Службы безопасности Украины.

Russia Today опубликовала видео признания Михаила Балашова. Мужчина в футболке «Waffen SS World Tour» говорит, что создал «Параграф-88» и вовлек к группу «несовершеннолетних друзей», после чего они начали нападать на лиц неславянской внешности. Его соратники отрицают попытку покушения.

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ФСБМИД РоссииСБУ
люди
Маргарита СимоньянКсения Собчак
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