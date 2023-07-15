Собчак поблагодарила спецслужбы «за их работу» при условии, если покушения на нее действительно планировалось и «это все правда». «Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких „но“», — написала она.