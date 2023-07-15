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Baza: экс-полковника ФСБ Полякова задержали из‑за постов об IT-холдинге «Ланит». Его взяли под арест

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:57
Обновлено в 14:00:

Тверской суд Москвы арестовал экс-полковника ФСБ Михаила Полякова по подозрению в вымогательстве, сообщает ТАСС. Информагентство назвало его администратором телеграм-канала «Кремлевская прачка».

Бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова задержали накануне из‑за постов в телеграм-каналах «Незыгарь» и «Компромат-ГРУПП» об IT-холдинге «Ланит», сообщает телеграм-канал Baza. Они были опубликованы в 2020 году.

По данным телеграм-канала, в этих постах содержались ложные и порочащие честь сведения о руководстве группы компаний «Ланит». Администраторы «Незыгаря» и «Компромат-ГРУПП» называли Полякова «дядя Миша ФСБ», поделилась Baza.

Канал со ссылкой на следствие пишет, что Поляков и его коллеги после публикаций вели переписку с представителем «Ланита» и требовали с руководства компании 66 тыс. долларов за удаление постов и трехмесячный блок на публикацию негативных сообщений, после этого блок должен был продлеваться. Общая выпрашиваемая сумма равна 40 млн рублей, передает Baza.

Канал отмечает, что на данный момент негативных постов о «Ланите» нет.

Против Полякова возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Вместе с ним задержан был генеральный директор производственно-строительной компании «Наследие» Александр Санин, сообщает Baza.

Полякова задержали 14 июля. РБК называет Полякова администратором телеграм-канала «Кремлевская прачка», «112» также связывает его с телеграм-каналами «Силовики» и Brief. Два последних ресурса отрицают связь с Поляковым.

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Михаил ПоляковАлександр Санин
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