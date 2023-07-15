Baza: экс-полковника ФСБ Полякова задержали из‑за постов об IT-холдинге «Ланит». Его взяли под арест

Канал со ссылкой на следствие пишет, что Поляков и его коллеги после публикаций вели переписку с представителем «Ланита» и требовали с руководства компании 66 тыс. долларов за удаление постов и трехмесячный блок на публикацию негативных сообщений, после этого блок должен был продлеваться. Общая выпрашиваемая сумма равна 40 млн рублей, передает Baza.