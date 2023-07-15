Baza: экс-полковника ФСБ Полякова задержали из‑за постов об IT-холдинге «Ланит». Его взяли под арест

Бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова задержали накануне из‑за постов в телеграм-каналах «Незыгарь» и «Компромат-ГРУПП» об IT-холдинге «Ланит», сообщает телеграм-канал Baza. Они были опубликованы в 2020 году.
По данным телеграм-канала, в этих постах содержались ложные и порочащие честь сведения о руководстве группы компаний «Ланит». Администраторы «Незыгаря» и «Компромат-ГРУПП» называли Полякова «дядя Миша ФСБ», поделилась Baza.
Канал со ссылкой на следствие пишет, что Поляков и его коллеги после публикаций вели переписку с представителем «Ланита» и требовали с руководства компании 66 тыс. долларов за удаление постов и трехмесячный блок на публикацию негативных сообщений, после этого блок должен был продлеваться. Общая выпрашиваемая сумма равна 40 млн рублей, передает Baza.
Канал отмечает, что на данный момент негативных постов о «Ланите» нет.
Против Полякова возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Вместе с ним задержан был генеральный директор производственно-строительной компании «Наследие» Александр Санин, сообщает Baza.
Полякова задержали 14 июля. РБК называет Полякова администратором телеграм-канала «Кремлевская прачка», «112» также связывает его с телеграм-каналами «Силовики» и Brief. Два последних ресурса отрицают связь с Поляковым.