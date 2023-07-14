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В Москве задержали экс-полковника ФСБ, которого связывают с телеграм-каналом «Кремлевская прачка»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:51

В Москве силовики задержали бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова, сообщают «112» и РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

РБК называет Полякова администратором телеграм-канала «Кремлевская прачка», «112» также связывает его с телеграм-каналами «Силовики» и Brief. Два последних ресурса отрицают связь с Поляковым.

«В нашей команде не было и нет человека с таким именем», — написал Brief. В «Силовиках» заявили, что задержанного Полякова «не было в администраторах канала».

Baza пишет, что экс-полковника ФСБ «корректнее было бы назвать человеком, который имел отношение к управлению каналов „Кремлевская прачка“ и „Незыгарь“».

По данным «112», Михаила Полякова подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов. Других подробностей дела не приводится, также неясно, предъявлены ли ему обвинения.

Телеграм-канал уточняет, что экс-полковник был задержан утром в своей квартире и доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Последний пост в «Кремлевской прачке» вышел 13 июля. В нем автор рассуждает, что западные страны все чаще обвиняют Украину в неблагодарности, и делает вывод, что между Киевом и Вашингтоном нарастают противоречия. В «Незыгаре» посты продолжают выходить, ни в одном из них задержание Полякова не упоминается.

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