В Москве задержали экс-полковника ФСБ, которого связывают с телеграм-каналом «Кремлевская прачка»

Последний пост в «Кремлевской прачке» вышел 13 июля. В нем автор рассуждает, что западные страны все чаще обвиняют Украину в неблагодарности, и делает вывод, что между Киевом и Вашингтоном нарастают противоречия. В «Незыгаре» посты продолжают выходить, ни в одном из них задержание Полякова не упоминается.