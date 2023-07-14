«Фильм „Титаник“ может стать трилогией»: в твиттере обсуждают круизный лайнер «Икона морей»

В январе 2024 года свой первый рейс должен совершить Icon of the Seas — крупнейший круизный лайнер в мире, длина которого 1198 футов, то есть 365 метров. На нем 20 палуб и 7 бассейнов, а вместить он способен почти 8000 человек: 5610 пассажиров и 2350 членов экипажа. ГрузовместимостьТак называют объем всех судовых помещений, предназначенных для размещения в них грузов. лайнера составляет 250 800 брутто-тонн — это почти в пять раз больше аналогичных показателей «Титаника».