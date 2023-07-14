«Фильм „Титаник“ может стать трилогией»: в твиттере обсуждают круизный лайнер «Икона морей»

В январе 2024 года свой первый рейс должен совершить Icon of the Seas — крупнейший круизный лайнер в мире, длина которого 1198 футов, то есть 365 метров. На нем 20 палуб и 7 бассейнов, а вместить он способен почти 8000 человек: 5610 пассажиров и 2350 членов экипажа. ГрузовместимостьТак называют объем всех судовых помещений, предназначенных для размещения в них грузов. лайнера составляет 250 800 брутто-тонн — это почти в пять раз больше аналогичных показателей «Титаника».
Позаботились здесь и о развлечениях: гости смогут посетить пятиэтажный центральный парк под открытым небом с живыми растениями и огромный аквапарк (самый большой на воде), полюбоваться на аквакупол с почти 17-метровым водопадом. Более 20 ресторанов с разнообразным меню, а также 15 баров и ночных клубов позволят в любое время выпить и перекусить. Лайнер будет выполнять семидневные путешествия из Майами в восточную и западную части Карибского моря.
Позволить себе такой круиз может далеко не каждый: продажи открылись в октябре 2022 года, и билет на одного человека стоил около 1537 долларов. Несмотря на такую цену, холдинг Royal Caribbean Group, который представил «Икону морей», сообщил, что первый же день продаж стал «самым успешным по количеству бронирований за 53-летнюю историю компании».
Роскошный лайнер обсуждают в твиттере
«Что‑либо сравнивают с „Титаником“ = я 100% буду держаться от этого подальше»
«„Икона морей“ больше похожа на картину Иеронима Босха, чем на круизный лайнер»
«Netflix борется за права на экранизацию „Титаник-2: Икона морей“»
«Джеймс Кэмерон собирается превратить фильм про „Титаник“ в трилогию через год»
«Новый подводный круизный лайнер доставит 10 000 пассажиров к обломкам „Титаника“ в 2024 году»
«Вот единственная икона морей, которая мне небезразлична»
«Давайте посмотрим, как „Икона морей“ пройдет по Суэцкому каналу»
Пользователи сравнивают «Икону морей» не только с «Титаником», но и батискафом «Титан», все пассажиры которого трагически погибли в конце июня этого года. «Что‑либо сравнивают с „Титаником“ = я 100% буду держаться от этого подальше», — утверждают самые осторожные. Некоторым комментаторам фотография огромного яркого лайнера напомнила центральную часть триптиха «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. И пока одни думают, что Джеймс Кэмерон превратит «Титаник» в трилогию, другие представляют, как стриминговый сервис Netflix борется за права на экранизацию картины с названием «Титаник-2: Икона морей».
В связи с огромными размерами судна вспоминают Ever Given — один из крупнейших контейнеровозов в мире, который в марте 2021 года сел на мель и парализовал движение в Суэцком канале. Это событие породило большое количество мемов.