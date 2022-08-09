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Нейросеть создала клип на песню «Все идет по плану» Егора Летова

Виктория Шанина
Сегодня в 8:22

Пользовать YouTube с ником BaDaBoomS создал клип на песню «Все идет по плану» Егора Летова при помощи нейросети Midjourney. Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале по ссылке (мы не можем его опубликовать из‑за нецензурной лексики).

Нейросеть Midjourney создает картинки по ключевым словам песни. Именно поэтому самые частые атрибуты ролика — это красные знамена, а также портреты и статуи Владимира Ленина.

На строчке «А моя душа захотела на покой, я обещал ей не участвовать в военной игре» появляется изображение человека, стоящего на пустом поле после битвы. В конце клипа, когда Летов поет о журнале «Корея», под красными знаменами уже оказывается северокорейский вождь.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни пишут, что ролик очень душевный и близок к сути композиции. Другие называют его «отборной страшной жутью» и «хтонью».

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